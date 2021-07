Clara gör debut på Hudikkalaset: "Det känns som en sjukt stor grej"

Efter att ha gått musikallinjen på Nacka kulturskola i Stockholm och testat på både sång, dans och teater har Clara Beijer Peyerl valt sången. Trots försöket att streta emot och inte gå i sin mamma Ulrika Beijers fotspår, har hon nu kommit till insikt.

– Jag har en väldigt tydlig bild av hur musiken ska låta och texterna är väldigt personliga, säger Clara Beijer Peyerl.

Clara berättar att hon för tre år sedan inte hade en aning om att hon skulle skriva egna låtar och uppträda på scen, men att det är väldigt kul. Samtidigt förklarar hon att det är läskigt att blotta sig inför publiken, eftersom texterna är så pass personliga. När hon sitter och skriver ensam på sitt rum, har hon inte en tanke på att det ska nå ut till människor.

– Jag har inte släppt några låtar än, perfektionisten i mig gör det svårt att släppa iväg något som inte är fullkomligt när det är så bestående, säger Clara.

Clara Beijer Peyerl går även under artistnamnet Clara Leija och spelar på Hudikkalaset på lördagen. Samma dag som Engmans Kapell, Tomas Andersson Wij och Casper The Ghost. Andra stora artister som spelat på samma scen som Clara under veckan är bland annat Miss Li, Fricky och Markoolio.

Det känns som en sjukt stor grej att få spela på Hudikkalaset, nästan lite overkligt. Jag tror inte att jag har fattat det ännu.

Det är första gången Clara spelar live i Hudiksvall och inför en sådan stor publik, då lördagen brukar vara den mest attraktiva dagen på kalaset. Hon har tidigare spelat på det digitala evenemanget Låt Live Leva och är nu förväntansfull inför att möta en verklig publik.

Hon kommer att spela tillsammans med bandet Electric Feel Good, vilka även de har rötterna i Hälsingland och kör mestadels 70-tals rock. Det var inte en slump att just de ska spela tillsammans, då Claras bästa vän är tillsammans med sångaren i bandet.

– Fösta repet gick skitbra och jag ser fram emot att spela tillsammans. Vi ska fokusera på att ha kul på scenen och blanda både deras och mina låtar, säger Clara.

Hur fick du förfrågan om att spela på Hudikkalaset?

– Erik Olsson skrev till mig och frågade om jag ville gigga på lördagen och jag svarade ja direkt. Då började tankarna gå, vem ska jag spela med eller ska jag spela själv? Men det löste sig fort.

Vad är dina förväntningar inför spelningen på Hudikkalaset?

– Att bara ha kul! För att jag inte ska låsa fast mig i detaljer och inte bli för nervös, så har jag inställningen att det inte är någon stor grej. Det är en bonus om någon tycker det är bra, säger Clara och skrattar.

Hur ser du på din framtida musikkarriär?

– Jag vet inte, just nu sparar jag pengar och jobbar som servitris. Jag skulle vilja göra klart några låtar och förhoppningsvis släppa dem med, säger Clara och fortsätter:

– Det skulle vara skönt att komma på vad jag faktiskt vill göra, om det är att hålla på med musiken på heltid. Vår generation är så mycket "du kan bli vad du vill" och det är så jävla jobbigt. Ena dagen vill jag bli barnmorska, andra artist och tredje kock.

Trots prestationsångest och känslan av att allt måste bli perfekt kan Clara andas ut emellanåt och ta livet och musikkarriären som den kommer. Hon ler och skrattar till.

– Vi får se vad det blir, det är ingen stress!