Christina Bodén: Tänk efter en gång extra innan du köper hund

Nu är det förmodligen inte många av hälsingetidningarnas läsare som tänkt skaffa borzoi, men om ni nu tänkt det, så är det en hel del som du bör ha i åtanke.

För det första: De är stora! Det är säkert det som lockar många köpare också. Men stora hundar tar mycket plats. Det är värt att ha i minnet om man tänkt pressa in dem i en liten lägenhet.

Och det är mycket som följer med storleken. De ryms inte i en Nissa Micra, kan jag berätta. Inte för att jag försökt, men ska du ha en borzoi ska du nog också ha en kombi modell större. Oavsett vad regeringen höjer bilskatten till.

De behöver mat. Även om många säger att borzoier inte äter särskilt mycket, så är det ändå lite don efter person. När jag var tvungen att kastrera min ena hanhund och en skötare på djursjukhuset tyckte att jag skulle köpa ett svindyrt foder, speciellt anpassat för kastrater, protesterade jag. "Han äter ju så mycket", klagade jag.

"Vill man ha en hund som äter lite, skaffar man en yorkshireterrier", bet djurskötaren av.

Jag köpte inte det svindyra fodret, för jag var rädd att det skulle göra min hund ännu mer överviktig än han var. Men vill man inte lägga pengarna på hundfoder, så är det bättre att köpa en mindre hund, kan vi väl konstatera.

Frågeställaren på Facebook frågade om de löser mycket hår. På den frågan har jag bara ett svar: Ja!

De löser enorma mängder hår. Räkna med att du kör slut på en dammsugare vartannat år. Det är hår precis överallt. Förutom hårbollarna som rullar omkring på golvet så kommer du att ha hår på kläderna, i maten, på möblerna, på mattorna, you name it, så det är bra om du gillar att dammsuga. Varje dag.

Borzoien är en vinthund som använts i Ryssland för att bland annat jaga varg. De är gjorda för att springa, men släpp inte lös dem hursomhelst. En hare, katt eller rådjur som plötsligt dyker upp, och du kan räkna med att hunden tar upp jakten. Men de behöver få röra på sig, inte sitta i soffan och maratontitta på tv-serier på Netflix eller nåt sånt. Alltså får du inte vara någon soffpotatis, utan det gäller att komma ut, oavsett väder. Regn, storm, drivis. Det är bara att gå ut. Och det finns inget dåligt väder – bara dåliga människor, som Johan Ulvesson sa en gång.

Men egentligen. Det här är inte "rocket science". Det här är vad varje blivande hundägare bör tänka på innan de köper en hund – oavsett ras. Lite grand som "don't do the crime if you can't do the time." Och ska du nu köpa hund, uppmuntra inte valpfabriker och smuggelhundar, utan köp en SKK-registrerad hund av en svensk uppfödare. Då är det större chans att du får en hund som passar just dig.

Köper man hund ska man veta vad man ger sig in på. Är man inte villig till de uppoffringar det innebär att vara hundägare, då är det bäst för alla att låta bli.