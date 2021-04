Christina Bodén: Hur många penisar är full tank värd?

Det var försäljaren som sålde mig min XC 70 gjorde mig uppmärksam på att man kanske får mer än bara bränsle när man tankar bilen. Han rev alltid en bit papper som han höll pumphandtaget med. "Och jag har inte varit förkyld en enda gång sedan jag började med det."

Det var hans son som fick honom att börja med papperstricket.

Nu generaliserar vi kanske lite, men ungefär så här ligger det till:

De flesta som tankar bilarna är män i övre medelåldern. Män som inte alltid är så noga med sin handhygien. De kanske pinkar lite både här och där, och att tvätta händerna har inte högsta prioritet. Med dessa otvättade händer åker de och tankar bilen, hänger tillbaka pumphandtaget med samma elegans som de en stund tidigare stoppade tillbaka Petter-Niklas i byxorna. Näst i tur att tanka står du, som icke ont anande greppar pumphandtaget.

You get the picture?

"Tänk att du i genomsnitt håller i 15 penisar när du tankar," sa sonen till sin bilförsäljande pappa.

Det var efter det han började hålla pumphandtaget med papper.

I en studie från 2015 konstaterades att det fanns 3,5 miljoner bakterier på bensinpumpens handtag, så visst ligger det något i vad han sa.

I Tyskland finns det engångshandskar vid bensinmackarna. Det kanske vore något att anamma? Inte bara för att man inte vill hålla i 15 penisar samtidigt som man tankar, utan för att det skulle bidra till att bromsa spridningen av coronaviruset också.

Men faktum är att bilen överhuvudtaget är en liten bakteriehärd. Flest bakterier finns föga förvånande på ratten och växelspaken. Så nästa gång du tvättar bilen, dra en lite trasa över inredningen också. Så slipper du ha 15 penisar utsmetade i kupén.

När jag berättade det här för min väninna blev hon inte särskilt förvånad, och sa att hon aldrig lånar arbetshandskar av någon annan. Av precis samma anledning.

"Jag funderar var de har haft sina händer innan de satte på sig handskarna. Inte vill jag stoppa in mina händer där."

Själv har jag en liten "hook up" när det gäller ledstänger och handledaren på rulltrappor. Det finns nog mer än 15 penisar där. Och lite annat också.

Min mamma, som var sjuksköterska, brukade säga att vi får i oss alldeles för lite skit. Något som min tidigare granne, som är läkare, inte höll med om.

"Du har både hundar och hästar och katter. Nog får du i dig nog mycket skit," sa hon. Det må vara hur det vill med den saken. Men när jag lägger tusen spänn på att fylla upp bilen räcker det. Jag behöver inte få några penisar på köpet.