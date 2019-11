Christina bakom vinterns storfilm – klipper julfilm med Peter Jöback: "Känns väldigt kul och såklart lite pirrigt"

”Jag kommer hem igen till jul” är en svensk storfilm som har premiär på fredag. Hur känns det inför premiären?

– Det känns väldigt kul och såklart lite pirrigt.

Som klippare, vilka var utmaningarna med att göra denna film?

– Eftersom det här är den första långfilmen jag är huvudklippare på var bara det i sig lite av en utmaning, att jobba med det längre formatet och ansvaret som det innebär att arbeta med filmens slutgiltiga form. Men en mer konkret klippteknisk utmaning var att det finns flera sångnummer i filmen som innebär att man i klippningen blir lite "låst" till hur man kan klippa scenen, dels därför att de tagningar man väljer inte bara ska funka rent berättarmässigt utan de måste också stämma i synk till sången, så det blev ett lite mer avancerat bygge med den typen av scener.

Vilken känsla sökte du när du jobbade med filmen?

– Jag jobbade mycket med balansen mellan det sorgliga och det glada. Filmen har i grunden en allvarlig historia, men det finns också en hel del förlösande humor däremellan.

Ella Lemhagen regisserade. Hur involverad var hon i klippningsarbetet?

– Ella var väldigt involverad under klippningen. Som klippare arbetar man alltid tätt ihop med regissören. Det är ett kreativt samarbete där Ella, i det här fallet, fungerar som chef kan man säga. Det var otroligt givande och roligt att få jobba ihop med Ella som är en sådan rutinerad regissör.

Hur skulle du beskriva filmen?

– En julig feel-good-bad.

Vad tycker du om slutresultatet?

– Vi hade galapremiär av filmen i måndags och det var kul att se den tillsammans med en stor publik för första gången. Jag är jättenöjd med slutresultatet, det är en väldigt fin film.

Peter Jöback spelar huvudrollen och kom också med idén till filmen. Hur har ditt samarbete med honom sett ut?

– Jag kom in i projektet efter att Ella Lemhagen och filmens producenter, Sandra Harms och Rachel Bodros Wolgers utvecklat filmen tillsammans med Peter Jöback och manusförfattaren Daniel Karlsson. Under klippningen var Peter involverad på så sätt att han kollade på olika klippningar och gav feedback.

Din syster Maria Karlsson är nu aktuell som en av manusförfattarna till tv-serien Fartblinda. Skulle du vilja jobba ihop med henne i framtiden?

– Vi har än så länge inte jobbat på samma projekt men jag skulle gärna göra det. Manus- och klipprocessen är på många sätt väldigt lika varandra fast man arbetar i olika ändar av produktionen. Under klippningen handlar det mycket om att jobba med storyn, man analyserar berättelsen och jobbar med att förfina och förstärka de dramaturgiska bågarna utifrån det filmade materialet. Det vore jättekul att få arbeta med det tillsammans med Maria.

Vad har du på gång närmast?

– Just nu klipper jag ett avsnitt av Hamilton som är en tv-serie i tio delar som kommer gå på C More och TV4 i början på nästa år.