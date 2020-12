Christer Nilsson: Tittar i månen efter grejer som funkar

Vad är det egentligen med dammsugare som gör mig på så dåligt humör?

Trots att jag kanske skulle vilja, så kan jag inte ignorera dammråttorna som väser åt mig, där jag sitter bekvämt tillbakalutat med en god bok i favoritfåtöljen. Det kan inte hjälpas, snabeldraken måste fram.

Jag läste en teori att dammsugare genererar en speciell sorts negativa joner, och att det är därför man blir så sur när man använder dem. Det kan också bero på att ondskefulla konstruktörer har sett till att sladden alltid är exakt 30 centimeter för kort för att man ska nå runt utan att behöva byta vägguttag. Eller att djävulsapparaten ständigt tycks fastna i stolsben och allehanda andra möbler, och att munstycket är för stort för att komma in under tevesoffan. Tänk att mänskligheten har lyckats skicka folk till månen, men att bygga en vettig dammsugare är tydligen omöjligt.

Min smartphone kräver att man behandlar den lika varsamt som vore den ett dibarn.

En annan sak som också irriterar mig är mobiltelefoner. En snabbgoogling ger vid handen att man utan större ansträngning kan hitta mobiler som kostar gott och väl över tiotusen kronor, ja närmare femton till och med. Själv har jag lagt en betydligt mer blygsam summa på min. Men oavsett tycks det omöjligt att tillverka ett batteri som inte tappar stinget efter en orimligt kort tid.

Min smartphone kräver att man behandlar den lika varsamt som vore den ett dibarn. Den måste hållas mätt och varm. Skulle den ligga i fel ficka på jackan och bli kall, så minskar batteristapeln raskt till noll, och den lägger obönhörligen av. Oavsett om jag skulle vänta samtal från självaste kungen.

Att åka till månen, det går tydligen bra. Men att konstruera ett batteri till en mobiltelefon...

Ett tredje exempel – notställ. Att fälla upp ett notställ kan vara en styv uppgift och riktig utmaning. Att fälla ihop ett är en ren omöjlighet. Att vika ihop en världskarta är en baggis jämförelsevis. Och då ska vi inte prata om hur krångligt det är att få de där notbladen att ligga stilla, och inte fladdra ned på golvet där de försvinner under någon av trumpetarnas stolar.

Åka till månen går ju...

Allt detta sammantaget får mig att insiktsfullt kisa och sakta vrida mig mot kameran (om det här hade varit en film alltså) och likt Hercule Poirot utbrista: "Aha!".

Logiken är glasklar. Hade Neil Armstrong verkligen tagit "one small step for man, one giant leap for mankind" där uppe sommaren -69, så borde väl för i hela fridens namn mänsklighetens samlade kunskap kunna åstadkomma grejer som funkar som de ska.

Den enda rimliga förklaringen måste vara att månlandningen är en stor bluff, precis som konspirationsteoretikerna alltid har hävdat! Och förresten tror jag att jorden är platt.