Christer Nilsson: Melodifestivalen – tickitommi eller jockikommi?

"Modern pop är inte för mig, den är för de unga och det är så det ska vara", konstaterade den legendariske skivproducenten Kjell Andersson i en intervju med det webbaserade kulturmagasinet Opulens härförleden. Och jag kan bara att hålla med.

I stället för att försöka begripa mig på årets mästerverk har jag roat mig med att ta fram lite statistik över bidragen som framförts under de 20 år som Christer Björkman varit Mello-general.

Sedan 2002 har 612 bidrag framförts. Dessa har komponerats av 871 olika låtskrivare. 23 låtskrivare har haft ett finger med i tio eller fler bidrag, elva har varit med och gjort 20 eller fler, fyra mer än 30. Ohotad etta är Thomas G:son som, på egen hand eller tillsammans med andra, står bakom 60 (!) bidrag. 13 fler än tvåan Bobby Ljunggren (47 låtar) och 25 fler än trean Fredrik Kempe (35 låtar). Tittar man på vem som skrivit flest vinnare så återkommer samma trio, men i omvänd ordning: Kempe fyra, Ljunggren tre och G:son två.

Som kuriosa kan nämnas att även mannen som producerade AC/DC:s platta Highway to hell – Robert "Mutt" Lange – har skrivit en mello-låt (FO&O:s Gotta thing about you, 2017) och att Desmond Child, som skrivit låtar åt Kiss, Aerosmith och Alice Cooper, skrev låten Run (som ingen kommer ihåg) 2011 åt artisten Anders Fernette (som ingen heller kommer ihåg).

Kalenderbitaren kan också finna intresse i att titta på hur många låtskrivare som varit inblandade i enskilda bidrag. Under Björkman-eran har drygt 80 procent av bidragen skrivits av två till fyra personer. Endast drygt tio procent har en ensam upphovsman. Och tittar vi på segrarna så har bara fyra vinnarlåtar komponerats av en (1) låtskrivare de gångna 20 åren. Senast 2011.

Flest upphovsmän, åtta stycken, krävdes för att få ihop örhänget Echo, som gruppen Outtrigger framförde 2014. Snabbt konstaterar jag att det krävdes en Freddie Mercury för att skriva Bohemian rhapsody och en Paul McCartney för att komponera Yesterday. Vilka slutsatser man nu kan dra av det.

Nu är ju inte professionella låtskrivarteam något nytt. I skarven mellan 50- och 60-tal satt bland andra Gerry Goffin och Carole King, Burt Bacharach och Hal David samt Jerry Leiber och Mike Stoller i små rum i New Yorks Brill building, och hamrade fram hits.

Ett personligt favoritminne från Melodifestivalen är när äldsta dottern, då två och ett halvt, efter att Eric Saade medverkat med låten Manboy, gick omkring och med klar och ljus stämma av hjärtans lust sjöng: "mä-boj, mä-boj, tickitommi mä-boj". När hon sedan hörde låten på nytt, insåg hon att hon missuppfattat texten. "Han sjunger inte tickitommi. Han sjunger jockikommi!" ("You can call me".)