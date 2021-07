Charlotte, 35, och Will, 34, flyttade till Edsbyn mitt under pandemin: "Det var definitivt värt det"

Charlotte Coles sitter på knä vid de rödmålade odlingspallarna i kvällsljuset och plockar meditativt. Sambon Will Riseley arbetar med något inne i det rödmålade huset med ny träpanel som så småningom ska bli deras hem.

Paret lämnade Folkstone i England i maj förra året efter att ha hittat ett hus i byn Gräsmyran utanför Edsbyn.

– När vi kom tillbaka till Sverige efter en täljfestivalen i Leksand 2019 tänkte vi att huspriserna här kanske är mer överkomliga, så vi började titta på Hemnet.

– Vi brukar skämta om att vi skulle ha t-shirtar med texten: "Why did you come to Sweden?", säger Will Riseley, som besvarat just den frågan massvis av gånger.

Huset i Gräsmyran var nedsjunket och snett med sliten röd panel och stora renoveringsbehov, men ändå charmigt med potential.

Charlotte och Will flög över för att titta på huset i januari 2020 och fastnade direkt för det öppna landskapet och den lugn och ro som omgav gården.

– Gården var ändå omhändertagen, det fanns flera fågelbon i träden och det gick att se att någon brytt sig om och älskat den här platsen, säger Charlotte.

I mars 2020 fick de nycklarna, flög hem igen och packade väskorna för flytten till Sverige – men så kom coronapandemin.

– Vi var i Storbritannien i två månader och bara väntade, säger Will.

När gränserna öppnade för trafik igen i maj tvekade Will och Charlotte inte en sekund.

– Vi lämnade Storbritannien sex på morgonen och körde bokstavligen hela dagen. När vi kom hit kvällen dagen därpå hade vi spenderat över 24 timmar i bil, säger Will.

– Vi kände en otrolig lättnad över att vi tagit oss hit, minns Charlotte.

Efter att ha ägnat drygt en månad åt allt det praktiska satte paret igång med renoveringarna.

Ambitionen är att försöka återställa huset till hur det kan ha sett ut när huset byggdes, vilket i och för sig inte är helt lätt att veta då paret har uppgifter om att huset byggdes på 1930-talet, men hittat en bräda i huset med årtalet 1890.

I väntan på att huset ska bli klart bor de tillfälligt i ett annat hus på gården, med el indragen genom ett hål i väggen, utan vatten och toalett och riktig värme.

– Det har varit lyxigt att åka på Biltema och gå på en riktig toalett med en vattenkran där vattnet flödar ut och en strömbrytare som fungerar. Vi kände oss som upprymda barn, säger Will.

Paret har aldrig ångrat flytten till Sverige, även om huset visade sig vara i sämre skick än vad de kunnat föreställa sig.

– Vi visste att huset höll på att sjunka och att vi skulle behöva fixa det, men när vi bröt upp golvet och såg aha, det där är också trasigt och så rev vi upp ännu lite till och såg aha, det där är också trasigt. Det var ganska tufft, säger Will.

– Men det var definitivt värt att flytta hit.

Mycket arbete återstår, även om övervåningen börjat ta form. Planen är att fixa elektricitet i huset så snart som möjligt och att kunna flytta in innan vintern.

Charlotte upplever att bland det svåraste med flytten har varit omställningen från vardagen i England, med mycket jobb och ett alldeles för högt tempo.

– Jag la mycket vikt vid mitt jobb och balansen mellan jobb och fritid var inte realistisk. En del av anledningen till att vi flyttade hit var för att trappa ner på takten, men att sakta ner är faktiskt riktigt svårt, säger Charlotte.

Att flytta till ett annat land under en pandemi har inneburit flera svårigheter – men definitivt varit värt det.

– Det var många hinder att ta sig över, säger Charlotte. Men nu är vi här för att stanna.

Fakta:

► Will Riseley, 34 år, jobbar som arborist och driver företaget The Hungry Squirrel.

► Charlotte Coles, 35 år, jobbar som zonterapeut och yogainstruktör och driver företaget Being Yoga & Zonterapi.

► Bor i byn Gräsmyran utanför Edsbyn där de renoverar ett hus, helt på egen hand.