Charlies pipor lockar kunder från hela världen: "En utmaning att få till precis rätt ljud"

Garaget i Gåsbacka utanför Delsbo rymmer inte längre någon bil. Utrymmet har byggts om till verkstad och i maskinparken finns ett antal svarvar, avancerade cnc-maskiner och en 3D-skrivare. Här producerar Charlie lockpipor som säljs över stora delar av världen – och efterfrågan bara ökar.

– Jag tycker att det är så fruktansvärt kul och det är en utmaning att få till precis rätt ljud och en pipa som beter sig som man förväntar sig, säger han.

Allt började när han 19 år gammal för första gången upplevde en gåsjakt. På avstånd såg han hur en jägare med hjälp av bulvaner och pipa lyckades locka fåglarna tillräckligt nära för att fälla dem.

– Samma kväll gjorde jag siluettbulvaner i verkstaden och målade dem hela natten. På morgonen satte vi ut dem och sköt lite gäss, sen var det kört. Jag var fast.

Han köpte en pipa, två pipor och tre pipor. Antalet växte utan att han hittade någon som tycktes fungera.

– Då insåg jag att det kanske inte var piporna det var fel på, och i samma veva var det någon som frågade varför jag inte gjorde mina egna pipor. Så jag åkte och köpte en svarv, berättar Charlie som har en industriutbildning från gymnasiet.

Sedan dess har såväl ett antal år som pipor passerat hans verkstad, men i och med att kundunderlaget stadigt ökat bestämde han sig för drygt ett år sedan att satsa ytterligare på sitt företag.

– Jag har köpt lite bättre maskiner och ökat volymerna. Nu kan jag rita upp allt på datorn, vilket har gjort en jätteskillnad för nyutvecklingen. Om jag vill testa nya ljud kan jag rita på datorn och skriva ut den på 3D-skrivaren. Innan fick jag fila för hand och då fick jag kanske räkna med två dagars arbete bara för det.

Syftet med lockpiporna är att kommunicera med viltet genom att härma ljud som den specifika arten lockas av. I Charlies fall, som tillverkar pipor för räv, gäss, änder och rådjur, är det stor variation på ljuden.

– Antingen så härmar man mat för att få intresset från en predator, eller om det till exempel handlar om gäss är det kontaktläten som gäller. Då säger man typ "Tjena, här borta är vi. Kom ni också".

Förutom att tillverka pipor håller han även diverse kurser om bland annat gåsjakt.

Förra året fick han ett annorlunda men roligt uppdrag.

– Då var jag med i ett tv-spel, Call of the wild, och gjorde lockljuden till det. Då spelade vi in ljud en hel dag, och att försöka matcha det de tänkt sig var intressant.

Djuren och naturen fungerar olika beroende på var i världen man befinner sig, varför pipornas lockljud måste anpassas efter var de ska användas. Trots det menar Charlie att den största konkurrensen han möts av kommer från USA.

– Det är många pipor på marknaden som inte är anpassade för Europa. De kanske fungerar till viss del, men ljudet som fungerar bäst här kanske inte ens går att få fram, säger han och berättar hur processen med att ta fram en ny pipa går till.

– Nu håller jag på med ett mårdhundsläte till mårdhundsprojektet i Danmark. Det första jag gör är att sitta och lyssna på massa ljud och skapa mig en bild av det. Sen är det ut i verkstaden för att prova sig fram, om det ska vara ett kort, långt, tjockt eller smalt membran. När man har gjort en som man är nöjd med måste jag tänka att det ska gå att göra 100 stycken likadana.

När han löst produktionen och skapat, vad han tror är, den bästa möjliga pipan tar han hjälp av sitt kontaktnät för att testa piporna på riktigt. Och det är först då som han får veta om pipan är rätt konstruerad.

– Men man får inte glömma bort att det är ett instrument, för det är vanligt att man tror att pipan ska göra hela jobbet. Jag brukar jämföra med att köpa ett munspel, att man går ju inte och köper ett sådant och sätter sig på krogen för att uppträda utan att ha tränat.

Japan, Australien, USA och Island är bara några av de länder där hans kunder finns. Framöver hoppas han på att kunna öka produktionen ytterligare och trappa ner på tiden som anställd.

– Att sälja mer pipor och kunna gå ner lite i arbetstid, det är det jag hoppas på. Det vore jätteroligt att leva på sin hobby, och det är någonstans drömmen tror jag.