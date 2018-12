Borgerlig begravningsceremoni Ulla Norrman

I Trefaldighetskapellet, Bergsjö, hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Ulla Norrman.

Som inledningsmusik spelades Landet där solen ej går ner med Hans Martin.

Solisten Ingela Söderlund, som även var officiant, sjöng Peace in the valley av T A Dorsey.

The Gambler med Mats Rådberg spelades.

Under avskedet spelades Amazing grace, traditionell melodi.

Solisten återkom med Jag saknar dej så samt Green green grass of home av C Putman Jr.

Som avslutning spelades I just call to say I love you med Stevie Wonder.