Begravningar i Hälsingland

Begravning Albin Lundin

I S:t Görans kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Albin Lundin, Ljusne, som avlidit i en ålder av 79 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Fäbodpsalm från Färila.

Officiant var Mattias Haglund som i griftetalet utgick från orden i Psaltarpsalm 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, och 256, Var inte rädd.

Som avslutning spelade kantorn Våren av E Greig.

Begravning Maj Britt Augusta Bengtsson

I Los kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maj Britt Augusta Bengtsson, Los, som avlidit i en ålder av 95 år.

Som inledningsmusik spelade Mona Kihlström Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Solist Mikael Olofsson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var kyrkoherde emeritus Bengt Wiklund som i griftetalet utgick från orden i Profeten Mika 5:4.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell och Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i Los församlingshem.

Begravning Joel Isaksson

I Los kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Joel Isaksson, Los, som avlidit i en ålder av 82 år.

Som inledningsmusik spelade Mona Kihlström Tröstevisa av B Andersson.

Solist Vanja Isaksson sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var kyrkoherde emeritus Bengt Wiklund som i griftetalet utgick från orden i Rom. 4:21.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Kusinerna Moa Isaksson och Viktor Isaksson sjöng Helgdagskväll i timmerkojan av D Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls på Nickelvallen, Los.

Begravning Margareta Törngren Broman

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Margareta Törngren Broman.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson Largo av G F Händel.

Officiant var kyrkoherde emeritus Gustaf Åhman, som också sjöng begravningsmässan.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, 190 och 297.

Som avslutningsmusik spelades Air av J S Bach.

Begravning Maj-Britt Göthe

I Mariakapellet hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Maj-Britt Göthe, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Inge Wortzelius Koppången av P Moraeus.

Solist Malin Pärleskog sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Arne Sandén.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 29, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade musikdirektören Bred dina vida vingar av L Sandell Berg

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Begravning Thure Mittjas I Missionskyrkan, Edsbyn, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Thure Mittjas, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Margareta Uhras Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg på orgel.

Solist Sara Svensson Ringbo sjöng Barnatro av E Westling.

Officiant var pastorerna Gunnar Rabenius och Axel Sköldmark som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Det finns ett djup i Herrens godhet av F W Faber/B G Hallqvist.

Hans Olevik spelade Bred dina vida vingar av L Sandell Berg på trumpet.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 323 och 300.

Som farvälsång sjöngs Härlig är jorden, ‎schlesisk folkvisa.

Minnesstund hölls i församlingsvåningen.

Begravning Rickard Persson

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rickard Persson, Böle.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solisterna Gunilla, Arvid och Walter Jonsson spelade Koppången av P Moraeus.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 3:1–4.

Solist Eva Andersson sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad och Hälsingland.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Hanebo församlingshem.

Begravning Karin Andersson

I Forsa kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karin Andersson.

Som inledningsmusik spelade kantor Margareta Häggström Jonsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solisterna Martin Krantz, sång och gitarr, och Ida Rissanen, sång och fiol, framförde Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Officiant var kyrkoherde emeritus Bengt Wiklund som i griftetalet utgick från orden i Lukas 1:37.

Ida Rissanen sjöng sin egenkomponerade Vind under vingen.

Under avskedet spelade solisterna Leende guldbruna ögon på fiol och gitarr, och därefter sjöng de O store Gud av C Boberg till eget ackompanjemang.

Som avslutning spelades Koppången av P Moraeus. Kantorn inledde på orgel, och solisterna avslutade musiken på fiol och gitarr.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Begravning Annie Jansson

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Annie Jansson.

Som inledningsmusik spelade kantor Owe Timan Romans av L-E Larsson.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Hesekiel 47:12.

Kantorn spelade Jag har hört om en stad av L Lithell och som avslutning Air av J S Bach.

Minnesstund hölls på Avholmsberget.

Begravning Astrid Bohlin

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Astrid Bohlin.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Stad i ljus av P Bäckman.

Barnbarnet Stefan Bohlin sjöng psalm 530.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Matt. 11:28–30.

Barnbarnet Stefan Bohlin spelade Brusa högre lilla å av B J-son Lindh på piano.

Sonen Kenneth Bohlin sjöng Underbart är kort av P Ramel till Stefan Bohlins pianoackompanjemang.

Under avskedet spelade kantorn You raise me up av R Lövland/B Graham.

Ingela Söderlund sjöng Don´t fence me in av B Crosby.

Som avslutning spelade kantorn Följ mej bortåt vägen av P Ramel.

Begravning Gurli Munther

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gurli Munther.

Som inledningsmusik spelade Rune Broberg Bred dina vida vingar av L Sandell Berg.

Solist Inga Söderlund sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Pred. 3:1–3.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutning spelade Rune Broberg Han har öppnat pärleporten av A Dulin.

Begravning Ewa Norén Johansson

I Håstakyrkan hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ewa Norén Johansson.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Bridge over troubled water av P Simon.

Officiant var komminister Edit Åkerlund Vallingstam som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 119.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik, och som avslutning Air av J S Bach.

Begravning Roger Stålåker

I Hälsingtuna församlingshem hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Roger Stålåker.

Som inledningsmusik spelades Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Ingela Söderlund som höll ett personligt tal.

Officianten sjöng Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

På dragspel spelade hon Jag väntar vid min mila av D Andersson.

Under avskedet spelades Koppången av P Moraeus.

Som avslutning sjöng officianten Gunnar Vägman av D Andersson/G Johansson.

Begravning Mona Andersson

I Trefaldighetskapellet, Bergsjö, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Mona Andersson.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Koppången av P Moraeus.

Därefter spelade han Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger.

Kantorn återkom med Seasons in the sun av J Brel, och Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Som avslutning spelade kantorn Jag ska måla hela världen lilla mamma av J Toje/B M Toje Edström.

Begravning Monica Bergerståhl

I Betelkapellet, Norrberge, Bjuråker, hölls på lördagen begravningsgudstjänst för Monica Bergerståhl.

Som inledningsmusik spelade Owe Timan Liten meditation av H Jonsson.

Solist Anders Danneskog sjöng De ska gå till den heliga staden av B G Hallqvist.

Officiant var pastor Martin Bergerståhl.

Solisten återkom med Jag håller hans hand av P Karlsson.

Som avslutning spelade kantorn Visa från Stråsjö av P Jonsson.

Minnesstund hölls i Svågagården.

Begravning Börje Jonsson

I Elimkyrkan i Färila hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Börje Jonsson, Färila, som avlidit i en ålder av 85 år.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Lennart Eng Air av J S Bach.

Därefter sjöng barnbarnen Filizia o Joanna Uggla Tro av M Fredriksson till Gustaf Angelins gitarrackompanjemang.

Officiant var Kurt Enström, tidigare pastor i församlingen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 320, Tänk när en gång, och 285, Det finns djup i Herrens godhet.

Under avskedet spelade Koppången av P Moraeus.

Som avslutning spelades Jesu bleibet meine freude av J S Bach.

Begravning Eivor Berglund

I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eivor Berglund, Sandarne.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 90:1–2.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Blommor märktes bland annat från Pingstförsamlingen, Söderhamn.

Minnesstund hölls i Östanbo bönhus.

Begravning Hans Nilsson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Hans Nilsson, Styvje.

Som inledningsmusik spelade Ewa Monikander Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från Bo Setterlinds dikt, Det är tid för en lång resa.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235 och 172.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Air suit nr III i d-dur av J S Bach.

Tal hölls av Johnny Persson, granne, och Roland Hultkvist för Skogskarlarna.

Blommor märktes bland annat från Stålnäs allmänning, Fru Söderhamn SL 322R, Delsbo Radioklubb, 73de.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Begravning Anita Mäki

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anita Mäki, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Solist Jamina Jansson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm till Christer Janssons pianoackompanjemang.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Solisterna återkom med Så vill jag bli av B Afzelius.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 256.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Tal hölls av Inga Erling för vännerna, Mari-Ann Wixner för Odd Fellow fruar.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Begravning Kjell Olsson

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjell Olsson.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var komminister Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 73.

Under avskedet spelades Du är för alltid en del utav mig med Lasse Berghagen på cd.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 304, Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Öppna landskap av U Lundell.

Gåvor hade lämnats till Alzheimerfonden.

Minnesstund hölls i samstugan, Bergvik.

Begravning Inger Helsing

I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inger Helsing, Sandarne.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Där rosor aldrig dör, av J och E Osborn/J C Miller.

Anita med Sven-Ingvars, spelades.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 1:37.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Mors lilla Olle av A Tegnér.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Begravning Gunnar Kvist

I Kvarnen, Söderhamn, hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Gunnar Kvist, Söderhamn.

Som inledning sjöng solist Roger Eriksson Lovén Blott en dag av L Sandell.

Officiant var Peråke Brynils som höll ett personlig tal.

Solisten återkom med Stad i ljus av P Bäckman och Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officianten läste dikten När en blomma bryts av av Atle Burman.

Som avslutning sjöng solisten What a wonderful world av G D Weiss/B Thiele.

Tal hölls av makan Laila.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Minnesstund hölls i Kvarnen.