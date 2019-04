Begravningar 29 mars, 4-5 april

Pentti Kerovirta

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Pentti Kerovirta.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Mikael Olofsson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 31:6 och Lukas 23:46.

Solisten återkom med The prayer av D Foster/ C Bayer Sager och Hallelujah av L Cohen.

Under avskedstagandet spelades Se Jesus är ett tröstrikt namn.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Karin Ulfeldt

I S:t Pers kapell, Harmånger, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Ulfeldt.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Moonlight serenade av G Miller.

Officiant var komminister Signe Ek.

Som avslutning spelade kantorn Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Jan Larsson

I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Jan Larsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Fredriksson Lennholm Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Joh. 16:33.

Kantorn spelade Tröstevisa av B Andersson, och som avslutning Koppången av P Moraeus.

Tore Bäcklund

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tore Bäcklund.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Fredriksson Lennholm Air av J S Bach.

Officiant var komminister Edit Åkerlund Vallingstam som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:1–3.

Under avskedet spelades stilla musik.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Magnus Wahlbeck

I Fridhemskapellet hölls på torsdag begravningsakt för Magnus Wahlbeck.

Som inledningsmusik spelade Air av J S Bach på cd.

Därefter spelades Follow the sun med Xavier Rudd

Officiant var Eva Östlin som läste valda dikter.

På cd spelades Tears in heaven med Johan Stengård, och Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Som avslutning spelades Koppången av P Moraeus på cd.

Gåvor hade lämnats till Min stora dag.

Bertil Sjögren

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bertil Sjögren.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Solist Mats Siggstedt spelade Amazing grace på trumpet.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Jesaja 25:8–9.

Solisten återkom med What a wonderful world av G D Weiss/B Thiele på trumpet.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Barncancerfonden med flera.

Hjördis Strömbom

I Arbrå kyrka hölls på fredagen den 29 mars begravningsgudstjänst för Hjördis Strömbom, Vallsta.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Atje Bernet Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Solist Per Hagengran sjöng You raise me up av R Lövland/B Graham.

Officiant var Anna-Lisa Mörk som i griftetalet utgick från orden i Fil. 4:4–7.

På cd spelades musik av Van Gils.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Ellen Persson

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ellen Persson, Arbrå

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Inge Wortzelius Sinfonia ur kantat 156 av J S Bach.

Solist Jennie Eriksson sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Jag ger dig min morgon av T Paxton/F Åkerström.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 248 och 297.

Som avslutning spelade Inge Wortzelius Invid källan av U Rosengren.

Minnesstund hölls i hemmet.

Sven-Erik Edvardsson

I Salemkyrkan, Edsbyn, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven-Erik Edvardsson, Fullsborn.

Som inledningsmusik spelade Kristina Norevi Flyttfåglarna av L Lithell.

Solist Ida Edvardsson sjöng Du har mitt liv i din hand till pianoackompanjemang av Katrin Berbres.

Officiant var Elsy Olofsson som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 90:1–4, 10, 12, 14.

Solist Tord Berbres sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell till Katrin Berbres pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs församlingssången Det skall komma en dag.

Som avslutning spelade musikern Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i församlingssalen.

Irene Johansson

I Hällbo kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Irene Johansson, Hertsjö.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 190.

Som avslutning spelade organisten Visa vid vindens ängar av M Paulson på piano.

Minnesstund hölls i Bollnäs församlingshem.

Torkel Jonsson

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Torkel Jonsson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 80 år.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Nicola Guercini Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 15:42–43.

Gemensamt sjöngs psalmerna 324 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls på Julias.

Sven Holmstedt

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven Holmstedt.

Som inledningsmusik spelade Arvid Svenungsson Air av J S Bach.

Solist Ebon Ulmeryd Persson spelade Våren av E Greig på violin.

Officiant var Eva-Lotta Berg som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Gemensamt sjöngs psalmerna 197 och 297.

Som avslutning organisten och violinisten Jag ska gå genom tysta skyar av G Johansson.

Minnesstund hölls på Järvsöbaden.

Lars Dunderberg

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars Dunderberg.

Som inledningsmusik spelade Lars- Gunnar Sahlin Tröstevisa av B Andersson.

Solist Sarah Hallstenson sjöng Mista en vän.

Officiant var Per-Ola Bohlin som i griftetalet utgick från orden i 1 Samuelboken 16:7.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård på gitarr.

Gemensamt sjöngs psalmerna 798, Som liljan på sin äng, och 256, Var inte rädd.

Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Gåvor hade lämnat till Edsbyn IF Bandyförening.

Minnesstund hölls i S:t Staffans hus.

Stefan Svensson

I Mariakapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stefan Svensson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Air suit nr III i D-dur av J S Bach.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Jeremia 29:11.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 193.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Imagine av J Lennon.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Alf Wahlström

I Långvinds brukskapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Alf Wahlström, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solisterna Zelma Wahlström, sång, Johanna Wahlström, sång, och Torbjörn Wahlström, trumpet, framförde Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var komminister Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i Sv. psalm 297:2.

Gemensamt sjöngs psalmerna 285, Det finns djup i Herrens godhet, 256, Var inte rädd, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kantorn en fantasi över Så länge skutan kan gå och Bred dina vida vingar.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Blommor märktes bland annat från Långvinds bruk, Musica Dudum.

Minnesstund hölls i församlingshemmet i Enånger.

Yngve Elffors

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Yngve Elffors, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Solist Frida Ahlenius sjöng Till Stockholms skärgård av L Berghagen.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:9–12.

Solisten återkom med Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 199 och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Änglamark av E Taube.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Kerstin Persson

I Njutångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kerstin Persson.

Som inledningsmusik spelade kantor Andreas Holmberg Largo av G F Händel.

Solist Mikael Olofsson sjöng Koppången av P Moraeus till Ylva Timan Olofssons pianoackompanjemang.

Officiant var komminister Zack Lindahl som i griftetalet utgick från orden i Ps. 103:15–17 och Joh. 11:25–26

Solisterna återkom med Sång till Hälsingland och Ave Maria.

Som avslutning spelade kantorn Una furtiva lagrima av G Donizetti.

Minnesstund hölls i EFS-kyrkan, Njutånger.

Reino Söderberg

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Reino Söderberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Bön av J Leijon.

Solist Martin Krantz sjöng Fredmans epistel no 81 av C M Bellman till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 107:1.

Solisten återkom med Skin – rag´n bone man av J Coffer/J Scot/M Needle/D Bryer.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Gustaf Fransson

I Idenors kyrka hölls på torsdag begravningsgudstjänst för Gustaf Fransson.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Nocturne av E Taube.

Officiant var komminister Edit Åkerlund Vallingstam som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 119 och läste en dikt skriven av barnbarnet Anna.

Under avskedet spelades stilla orgelmusik, en improvisation på Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Alvar Bäckvall

I Hassela kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Alvar Bäckvall.

Som inledningsmusik spelade Ulla Hedman Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Gunilla Öberg sjöng Koppången av P Moraeus/P Bäckman till Örjan Gills gitarrackompanjemang.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 4:7–9.

Solisterna återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i församlingshemmet, Hassela.

Sven-Åke "Svenken" Eriksson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven-Åke "Svenken" Eriksson.

Som inledningsmusik spelade organist Kerstin Stenbeck Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Solist Jennie Eriksson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var Daniel Andrén som i griftetalet utgick från orden "ta dagen som den kommer."

Hans Olevik, trumpet, och Kerstin Stenbeck, piano, spelade Nocturne.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på Alfta Gästis.

Bjarne Pettersen

I S:t Lars kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Bjarne Pettersen.

Som inledningsmusik spelades Amazing grace med Kai Robert Johansen.

Därefter spelades Blott en dag.

Borgerlig officiant var Peråke Brynils som i griftetalet bland annat berättade om Bjarne, som föddes i Norge, Bakklandet, och kom till Sverige som krigsbarn.

O store Gud spelades med Bedehusland, Jag har hört om en stad med Ole Sandvik, och Han har öppnat pärleporten med Lykselekvartetten.

Officianten läste dikter, bland annat en dikt av Atle Burman.

Gemensamt sjöngs Härlig är jorden.

Som avslutning spelades Bred dina vida vingar med Sonja Aldén.

Anders Holmberg

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Anders Holmberg.

Akten inleddes med Ticket to heaven med Dire Straits.

Borgerlig officiant var Irene Frank som som höll ett fint och personligt minnestal.

Things ain´t what they used to be spelades med Count Baise, liksom Biscuits med Gene "Mighty Flea" Connors.

Officianten läste en dikt.

Därefter spelades Keep on rollin´med Jerry Williams.

Som avslutning spelades Amazing grace med Elvis Presley.

Kurt Säll

På Stiftsgården i Undersvik hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Kurt Säll.

Som inledning spelades Tröstevisa av B Andersson med Orsa spelmän.

Därefter framförde Emma Sigvardsdotter en fantastisk instrumental tolkning av Gabriellas sång.

Officiant Irene Frank höll ett varmt och personligt minnestal.

Emma Sigvardsdotter framförde en vacker tolkning med egenskriven text av Var jag går i skogar, berg och dalar till Kurts minne.

Därefter spelades Helgdagskväll i timmerkojan av D Andersson/S Scholander med Hootenanny Singers.

Irene läste också en fin dikt.

Akten avslutades med The elephant song av R Woddis/G Frenkel-Frank/H van Hemert med Ingmar Nordströms.

Minnesstunden hölls i Stiftsgården, Undersvik.