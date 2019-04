Begravningar 11–12 april

Dagmar Johnson

I Uppståndelsens kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Dagmar Johnson, Alfta.

Som inledningsmusik spelade organist Kerstin Stenbeck Air av J S Bach.

Officiant var Björn Wiksten.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Johannesgården.

Torbjörn Persson

I Pilgrimens kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Torbjörn Persson, Viksjöfors.

Som inledningsmusik spelades Air av J S Bach.

Solist Jonas Broberg sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar, av C O Rosenius till Markus Brobergs pianoackompanjemang.

Officiant var Håkan Holmsten som i griftetalet utgick från orden i Rom. 8:31–39.

Solisterna återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231 och 11.

Som avslutning spelade Markus Broberg Amazing grace, trad. på piano.

Minnesstund hölls i Sionkyrkan, Viksjöfors.

Margitha Korselius

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Margitha Korselius.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson.

Solist Nora Jonsson sjöng Hälsingevind.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från orden i Atle Burmans dikt Du kommen är av ljus en gång.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, och 256, Var inte rädd.

Organisten spelade You´ll never walk alone av R Rodgers/O Hammerstein II.

Som avslutning spelades Hälsingevind med Engmans Kapell.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Karin Käller

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karin Käller, Hällbo.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Göte Johansson

I S.t Olofs kapell Ljusdal hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Göte Johansson.

Som inledning sjöng solisten Mikael Olofsson Strövtåg i hembygden till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Michael Skoglund som ledde ceremonin, läste valda dikter och höll ett personligt minnestal.

Solisten återkom med My way av J Revaux/C Francois/G Thibaut, och som avslutning Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Minnesstund hölls på hembygdsgården.

Roland Hillgren

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Roland Hillgren, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 88 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Nocturne av E Taube.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 285:3.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Gunhild Fransson

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunhild Fransson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 93 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Unforgettable av I Gordon.

Solist Mikael Olofsson sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Malaki. 3:16–17.

Solisten återkom med My way av J Revaux/C Francois, och Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 249.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Siv Pettersson

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Siv Pettersson, Tallåsen, som avlidit i en ålder av 62 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Wilmas sång av S Nilsson.

Solist Marcus Melin sjöng Du är allt.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:12.

Solisten återkom med Eternal love.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 248.

Som avslutning spelade kantorn Ljuset av B Afzelius.

Minnesstund hölls i hemmet.

Ann-Louise Olsson

I Idenors kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ann-Louise Olsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Stad i ljus av P Bäckman.

Solist Ingela Söderlund sjöng Tro till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Joh. 3:16.

Under avskedet spelade kantorn sin egenkomponerade Bön.

Solisten återkom med Älska mig för den jag är.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Karin Maria Kristina Wikström

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karin Maria Kristina Wikström.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var komminister Zack Lindahl som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 103:1–19.

Som avslutning spelade kantorn Våren av E Grieg.

Ann-Mari Strid

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ann-Mari Strid.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Klas-Göran Strid spelade Jämtlandssången, trad. på fiol tillsammans med Kristofer Sundman på orgel.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 2:5.

Solist Stefan Stridh sjöng Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson, till eget pianoackompanjemang.

Under avskedet spelade kantorn stilla orgelmusik.

Som avslutning spelade Klas-Göran Strid, fiol, och Kristofer Sundman, orgel, Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingshemmet i Hälsingtuna.

Ingrid Gallin

I Harmångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Gallin.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Barcarole av J Offenbach.

Ulla Hedman sjöng Oändlig nåd.

Officiant var Signe Ek.

Gemensamt sjöngs Bred dina vida vingar, och Guds kärlek är som stranden.

Som avslutning spelade kantorn Linblomman av K-Å Eriksson.

Minnesstund hölls på Snäckan.

Lennart Norling

I Trefaldighetskapellet i Bergsjö hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lennart Norling.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Air av J S Bach.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 31:1.

Kantorn spelade Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg, och Dimman lättar av C Nielsen.

Som avslutning spelade kantorn Stad i ljus av P Bäckman.

Bo Johnsen

I Björkbergskyrkan hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bo Johnsen.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Amazing grace, trad.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Jeremia 29:11–14.

Som avslutning spelade kantorn Stad i ljus av P Bäckman på piano.

Minnesstund hölls i hemmet.

Inga Glans

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inga Glans.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad på flygel.

Officiant var komminister Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 3:1–2.

Under avskedet spelade kantorn Air av J S Bach, och som avslutning Idas sommarvisa av G Riedel på flygel.

Minnesstund hölls i Folkets hus.

Elin Lindblom

I Enångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elin Lindblom.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var komminister Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 3:20–21.

Under avskedet spelade kantorn Blott en dag av L Sandell, och som avslutning Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Henry Broman

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Henry Broman.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Lennholm Jag ska gå genom tysta skyar av G Johansson.

Solist Maria Nyström sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Rom. 5:1.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Håkan Eriksson

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Håkan Eriksson.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Folkvisa från Hög.

Britt-Marie Jonsson, dragspel och Tommy Hansson, fiol, spelade Sol över Dellen, komponerad av den avlidnes far, A Eriksson.

Officiant var komminister Edit Åkerlund Vallingstam som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13.

Solisterna återkom med Annas visa av L Göras.

Som avslutning spelade kantorn Stilla sköna aftontimma, i arr. av N Lindberg.

Karl-Evert Andersson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karl-Evert Andersson.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Adagio av T Albinoni.

Solist Helen Tanzborn sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var komminister Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med My way av J Revaux/C Francois/G Thibaut, och Koppången av P Moraeus.

Som avslutning sjöng solisten Did I tell you av G Povey.

Lars Karlsson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars Karlsson.

Som inledningsmusik sjöng Elisabeth Persson Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 24:6.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235, Som en härlig gudomskälla, och 231, Oändlig nåd.

Som avslutning sjöng kyrkomusikern Blott en dag av L Sandell Berg/O Ahnfelt till eget pianoackompanjemang.

Kajsa Bäckström

I Pilgrimens kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Kajsa Bäckström, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Air av J S Bach.

Solist Katrin Berbres sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var Anna-Marita Wadlund som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235 och 297.

Som avslutning spelade kantorn församlingsmusikern Somewhere over the rainbow av H Arlen/Y Harburg.

Minnesstund hölls i Café Centrum i Edsbyn.

Mikael Alvén

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Mikael Alvén, Arbrå.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var komminister Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Fil. 3:2–21, Lukas. 12:6–7.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 798, Som liljan på sin äng, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls på Nytorp.

Roland Henningsson

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Roland Henningsson, Knåda.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Love me tender av G R Poulton/W W Fosdick.

Solist Jennie Eriksson sjöng Crying in the chapel av A Glenn.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11.

Solisten återkom med Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 304.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Can´t help falling in love av H Peretti/L Creatore/G David Weiss.

Minnesstund hölls hos Unnegårds servering.

Ingrid Andersson

I Rengsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Andersson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Elisabeth Persson Adagio av T Albinoni.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från valda bibelord och läste begravningsbönen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 310 och 297.

Tal hölls av maken Karl-Erik.

Dikt lästes av dottern Lena.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Largo av G F Händel.

Majken Larsson

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Majken Larsson, Kilafors.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Air av J S Bach.

Solist Dick Persson sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade musikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på Hanebo församingshem.

Göran Linngård

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Göran Linngård, Alfta.

Som inledningsmusik spelade organist Staffan Krafft In Auld lang syne.

Solisterna J Persson och F Svensson framförde Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård på sång och gitarr.

Officiant var Björn Wiksten.

Solist Jennie Eriksson sjöng Gabriellas sång av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 199.

Som avslutning spelade organisten In Auld lang syne.

Minnesstund hölls på Alfta Gästgiveri.

Alf Arvidsson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Alf Arvidsson, Alfta.

Som inledningsmusik spelade organist Kerstin Stenbeck Koppången av P Moraeus.

Solist Frida Alenius sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var Björn Wiksten.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Johannesgården.

Per "Pelle" Johansson

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Per "Pelle" Johansson.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Solist Eva Andersson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård och Koppången av P Moraeus.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls hos Gustavssons servering på Nytorp.

Nils-Erik "Nicke" Bodén

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Nils-Erik "Nicke" Bodén.

Som samlingsmusik spelades Vikingarna.

Akten inleddes med att psalm 297 sjöngs unisont.

Solist Aishah Hamrén sjöng En stund på jorden av Peter R Eriksson till Evalena Åkessons ackompanjemang.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 121.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 304.

Under avskedet spelade Evalena Åkesson Time tog say goodbye av F Sartori, och som avslutning Raring av B Russel.

Minnesstund hölls på Kämpens hembygdsgård.

Marianne Jonsson

I Mo kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Marianne Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

På cd spelades Hjärtats saga med Växjö manskör.

Officiant var Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från valda bibelord.

På cd spelades Håll mitt hjärta med Björn Skifs.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad, och 717, Innan gryningen.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till Läkare utan gränser, och Demensfonden.

Minnesstund hölls i Sockenstugan, Mo.

Åke Sundin

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Sundin.

Som inledningsmusik spelade Ewa Monikander Öppna landskap av U Lundell.

Solist Hans Ringshamre sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var komminister Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Änglamark av E Taube.

Gåvor hade lämnats till Strokefonden.

Minnesstund hölls i sockenstugan, Norrala.

Bengt-Inge "Binge" Johansson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt-Inge "Binge" Johansson, Söderala.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Brusa högre lilla å av B J:son Lind.

Därefter spelades These are the days of our lives med Queen.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 10:30–31.

Valborg med Håkan Hellström spelades.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn The rose av A McBrown.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Kjell Wallström

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjell Wallström, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Solist Peter Mörlin sjöng Den jag kunde va av M Wiehe.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Gal. 6:2.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Blommor märktes bland annat från Söderhamns Invest AB.

Anita Larsson

I Mo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anita Larsson, Mo.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Amazing grace, trad.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 638.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 798, Som liljan på sin äng.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden, Diabetesfonden, Läkare utan gränser.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Anita Nefazi

I Mariakapellet hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Anita Nefazi, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades Adagio av J S Bach.

Borgerlig officiant var Eva Östlind som höll ett personlig tal och läste dikter.

Därefter spelades Concerto de aranjuez adagio av J Rodrigo.

Som avslutning spelades Air av J S Bach.

Avskedstagandet hölls vid graven.

Minnesstund hölls på restaurang Winchester.

Åke Andersson

I Kvarnen, Söderhamn, hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Åke Andersson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades Time to say goodbye av F Sartori.

Borgerlig officiant var Hans Ringshamre som höll ett personligt minnestal och läste valda dikter.

Vidare spelades Tröstevisa av B Andersson och Streets of London med Roger Whittaker.

Under avskedstagandet spelades Soleado, Du sköna liv, Saxparty II med Ingemar Nordströms och Der einsamt hirde med Leo Rojas.

En vacker blomstergärd omramade båren.

Gåvor hade lämnat till Barncancerfonden, Operation smile, Cancerföreningen.

Minnesstund hölls i Odd Fellow.