I Mariakapellet hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Tord Hjalmarsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades Mälarö kyrka med Harmonica Olive.

Borgerlig officiant var Hans Ringshamre som läste valda dikter och höll ett personligt minnestal.

Vidare spelades Hurt, och I would like to se you again med Johnny Cash.

Som avslutning spelades The death is not the end med Nick Cave.

Minnesstund hölls i Mariagården.