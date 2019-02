I Fridhemskapellet hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Sven-Åke Johnson.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som läste en dikt och höll ett personligt tal.

På cd spelades Visa från Utanmyra med Jan Johansson, Bridge over troubled water med Simon and Garfunkel, och My way med Frank Sinatra, blandat med dikter, lästa av officianten.