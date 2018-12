I Uppståndelsens kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Rolf Helsing.

Borgerlig officiant var Peråke Brynlis som höll ett minnestal och läste en dikt.

Amazing grace med The sprit of gala, Jag och min far med Magnus Uggla, Håll mitt hjärta med Björn Skifs och Strövtåg i hembygden med Mando Diao spelades.

Efter några avslutningsord från officianten spelades Gotländsk sommarnatt med Kai Robert Johansen.

Minnesstund hölls på Alfta gästgiveri.