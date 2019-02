I Kämpens hembygdsgård hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Nelly Ling.

Som inledningsmusik spelade Halleluja med Elvis Presley.

Borgerlig officiant var Peråke Brynils som höll ett minnetal och läste dikten När en blomma bryts av Atle Burman.

What now my love spelade med Elvis Presley.

Ett brev från "lillasyster" lästes.

En del utav mig spelades med Henrik Åberg, och som avslutning Unchained melody med Elvis Presley.

Minnesstund hölls i hemmet.