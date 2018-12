Begravning Naime Norin

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Naime Norin.

Som inledningsmusik spelade organist Lennart Eng Cant't help falling in love av H Peretti/L Creatore/G D Weiss samt Amazing grace, traditionell melodi.

Officiant var Eva-Lotta Berg som i griftetalet utgick från orden i Ps 103.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad samt 199, Den blomstertid nu kommer.

Som avslutning spelades Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson.

Minnesstund hölls i STP-gården.