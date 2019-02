Begravning Malte Gustafsson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Malte Gustafsson, Forsbacka.

Som inledningsmusik spelade musiker Ewa Monikander Tröstevisa av B Andersson.

Sverige spelades med Kent.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Uppenbarelseboken 21:1–5.

Dottern Penny med kompisen Lova sjöng Månadsvisan och Vem kan segla förutan vind.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 256.

Vidare spelades Kärleksvisan med Sarah Dawn Finer.

Som avslutning spelade kantorn My heart will go on.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Tal hölls av svågern Daniel Hellman. Lisa Larsson läste en dikt. Ingvor Sundfors Olsson höll tal.