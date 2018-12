Begravning Lisbeth Ohlsson

I Ljusne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lisbeth Ohlsson.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Lars Holmqvist, fiol, tillsammans med Karin Eriksson, piano, sjöng och spelade Höstvisa av D Tauro.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Johannes 11:25.

Solist Anders Cederqvist sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Under avskedet spelades Koppången av P Moraeus och You raise me up av R Lövland/B Graham på fiol och piano.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade Karin Eriksson och Lars Holmqvist Air av J S Bach på orgel och fiol.

Gåvor hade lämnats till Demensfonden.

Minnesstund hölls i Kyrksalen.