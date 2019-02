Begravning Kenneth Runnfors

I Harmångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kenneth Runnfors.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Have you ever seen the rain av J Fogerty.

Solist Emelie Hjelm sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var komminister Signe Ek som i griftetalet utgick från orden i psalm 11, vers 1 och 6.

Under avskedstagandet spelades Sound of silence.

Solisten återkom med Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Som avslutning spelade kantorn Bad moon rising av J Fogerty.

Minnesstund hölls på Snäckan.