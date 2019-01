Begravning Johanna Söder

I Bollnäs missionskyrka hölls på lördagen begravningsgudstjänst för Johanna Söder.

Som inledningsmusik spelade Kristina Norevi Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson på orgel.

Sound of silence, av P Simon spelades med Disturbed.

Officiant var pastor Lennart Thorsell som höll ett tal om sången som tolkar livet.

Spirit in the sky spelades med Norman Greenbaum.

Under avskedet spelades Allting inom mig, sv. text av D Hylander, med Totta Näslund och Josefin Nilsson.

Solist Marie Larsson sjöng Don´t cry for med av L L Allen till Kristina Norevis pianoackompanjemang.

Som avslutning sjöng Jörgen Persson I den stora sorgens famn av T & K Gärdestad, till eget gitarrackompanjemang.

Minnesstund hölls för de närmaste i församlingens lilla sal.