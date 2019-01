I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inger Merio, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson En skrift i snön av B Andersson.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 297.

Som avslutning spelade kantorn The show must go on av B May/Queen.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Blommor märktes bland annat från Omvårdnadsförvaltningen.

Minnesstund hölls i sockenstugan.