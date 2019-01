Begravning Gun Jonsson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gun Jonsson, Vågbro.

Som inledningsmusik spelade Ewa Monikander Tröstevisa av B Andersson.

Därefter spelade I was here when it happened med Johnny Cash

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Utan dina andetag spelade med Miriam Ekvall Halila.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade musikern What a wonderful world av B Thiele.

Gåvor hade lämnats till Barncancerfonden.

Blommor märktes bland annat från Norrla- Tröne församling och Brf Vågbro.

Minnesstund hölls i sockenstugan.