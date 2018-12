I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eva Magnusson.

Som inledningsmusik spelade kantor Christian Broberg Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård.

Under begravningsakten spelades How great your art, His hand in mine, samt Peace in the valley.

Som avslutning spelade kantorn Bridge over troubled water av P Simon.

Minnesstund hölls i Mariagården.