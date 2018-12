Begravning Erland Hallin

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Erland Hallin.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Air av J S Bach.

Solist Martin Krantz sjöng Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från valda bibelord ur Jesajas bok.

Solisten återkom med Where no one stands alone av T Mosie Lister samt Koppången av P Moraeus.

Som avslutning spelade musikdirektörn Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Minnesstund hölls i Mariagården.