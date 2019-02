Begravning Eivor Andersson

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eivor Andersson.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Tröstevisa av B Andersson.

Därefter sjöng hon Fields of gold av Sting.

Officiant var komminister Edit Åkerlund Vallingstam som i griftetalet gjorde en personlig reflektion och läste bibelversen ur Pred. 3, samt läste en dikt av Henry Scott.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell, och som avslutning spelade hon The show must gå on av F Mercury.

Minnesstund hölls på Strandpiren.