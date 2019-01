Begravning Arne Knapp

I Forsa kyrka hölls fredag den 21 december begravningsgudstjänst för Arne Knapp.

Som samlingsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Sång från Hälsingland av A Engberg/folkmelodi, på orgel, och som inledningsmusik Air av J S Bach.

Solist Ulrika Beijer sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill till Rune Brobergs flygelackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från orden i Lukasevangeliet 17:21.

Solisten återkom med When you say nothing at all av R Keating och I varje litet andetag av R Nilsson, till Rune Brobergs flygelackompanjemang.

Under avskedet spelade Rune Broberg stilla musik på orgel, och som avslutning Så skimrande var aldrig havet av E Taube på flygel.

Minnesstund hölls i Mariagården.