Begravning Arne Knapp

I Forsa kyrka hölls på fredagen den 21 december begravningsgudstjänst för Arne Knapp.

Som inledningsmusik spelade kantor Rune Boberg på orgel Air av J S Bach.

Solisten Ulrika Beijer sjöng till ackompanjemang på flygel av Arne Boberg Som en bro över mörka vatten av P Simon, svensk text av Å Arenhill.

Officiant var Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från orden i Lukasevangeliet 17:21.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200, I denna ljuva sommartid, samt 116, Nu tändas tusen juleljus.

Under avskedet spelade Rune Boberg stillsam musik på orgel.

Solisten återkom till ackompanjemang på flygel av Arne Boberg med When you say nothing at all av R Keating samt I varje litet andetag av R Nilsson.

Som avslutning spelade organisten Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i Mariagården.