Begravning Annika Gunnarsson

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Annika Gunnarsson.

Som inledningsmusik spelade Viktor Fagerlund The dock of the bay av O Redding på piano.

Solisterna Viktor Ek och Emmanuel Åkerlund sjöng No hard feelings av Avett brothers till Viktor Fagerlunds pianoackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i Höga visan 8:6, Kärleken är starkare än döden.

Lisa Nilssons Var är du min vän, framfördes av Lisa Nyberg, Edit Åkerlund Vallingstam, Emmanuel Åkerlund, Helene Gustafsson, Erika Åkerlund, Sofia Nilsson, Viktor Ek samt Viktor Fagerlund.

Under avskedet återkom solisterna med sången We're in different places, för att efter välsignelsen gemensamt framföra Fix you av Coldplay.

Som avslutning spelade Viktor Fagerlund Show me heaven av J Rifkin/E Rankin/M McKee.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.