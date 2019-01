Begravning Ann-Margret WExell

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ann-Margret Wexell, Växbo.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Inge Wortzelius Love me tender av G R Poulton/W W Fosdick.

If we never meet again spelades med Elvis Presley.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

I den stora sorgens famn spelades med Ted Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade musikdirektören Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.