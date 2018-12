Begravning Ann-Charlotte Eliasson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ann-Charlotte Eliasson.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Hallelujah.

Solist Emma Samuelsson sjöng Himlen runt hörnet av M Scocco.

Officiant var Arne Sandin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad, samt Det vackraste jag vet av P Grönvall/M Rådsten/N Grönvall.

Gemensamt sjöngs psalmerna 103 och 248.

Som avslutning spelade organisten Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson.