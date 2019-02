Begravning Anders Hedin

På Kvarnen, Söderhamn, hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Anders Hedin, Sunnanå.

Som inledningsmusik spelades Blott en dag med Sonja Aldén.

Eva Lind Englund läste en dikt, Döden betyder ingenting av C H Scott-Holland.

Borgerlig officiant var Peråke Brynils som höll ett personligt tal och läste dikter.

Därefter spelades Sju av himlens änglar, med Lasse Stefanz. Under akten spelades även Blue eyes crying in the rain med Willie Nelson, och Gunnar Vägman med Iggesundsgänget.

Eva Lind Englund läste dikten Det sägs att bara tiden går av A Burman.

Som avslutning spelades California blue med Roy Orbinson.

Gåvor hade lämnats till bland annat Njurfonden.

Minnesstund hölls i Kvarnen.