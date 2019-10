Central gata i Bollnäs stängs av i ett år: "En utmaning mellan säker arbetsmiljö och bra tillgänglighet"

Redan den 18 november stängs den första delen av. Det är mellan övergångsstället där Wilhelminapassagen korsar Järnvägsgatan mot Brogatan fram till Älggatan.

Endast färdtjänst, taxi, sjuk- och varutransporter kommer att få åka in och ut till stationshuset och då bara via den norra infarten.

– Det är en svår avvägning och en utmaning mellan att, som alltid, skapa en säker arbetsmiljö och å andra sidan en bra tillgänglighet till resecentrum, säger Patrik Uhras.

– Det är den första fasen som vi har planerat och det är då de djupa schaktarbetena kommer att ske för att lägga nya ledningar och så vidare, fortsätter Patrik Uhras. Den perioden pågår till slutet av mars 2020. Efter det så blir det arbeten som inte påverkar omgivningen på samma sätt.

Avstängningen avser också bara genomfartstrafiken. Från norr kan man komma fram med bilen till Älggatan så från det hållet kommer man på samma sätt som tidigare in på till exempel kulturhusparkeringen. Från söder når man ända fram till Tingshustorget och når då de parkeringar som finns i det området.

Men för genomfartstrafiken så kan man inte använda Järnvägsgatan under byggtiden och blir då hänvisad till Odengatan eller Nygatan.

– Vi är naturligtvis medvetna om att trafikförflyttningarna kommer att innebära högre belastning på de gatorna, men all trafik försvinner ju inte från Järnvägsgatan och vi har inga planer på några förändringar längs de båda andra gatorna, säger Patrik Uhras.

När södra delen är klar (den rödmarkerade delen) så öppnas åter infarten till parkeringsytan vid Stationshuset söderifrån. Då kommer i stället den norra delen att stängas, även för färdtjänst, taxi, sjuk- och varutransporter som i stället får ta den södra vägen.

Inom resecentrumområdet så kommer man under hela projektet att kunna gå utmed de gulmarkerade heldragna linjerna (se skissen) och under stora delar av tiden även på den streckade sträckan. Tillgängligheten till väntsalen med Pressbyrån och andra verksamheter i Stationshuset ska på så sätt vara tillgängliga under hela byggtiden.