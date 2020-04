Bygdegårdarna slår larm – drabbas hårt av coronakrisen: ”Allt är avbokat”

Bygdegårdarna är samlingspunkter och nav för möten och evenemang, med allt från teaterbesök och danser till bröllop och 50-årskalas.

Nu bokas allt fler aktiviteter av i spåren av coronakrisen. Något som har fått Bygdegårdarnas riksförbund att slå larm i en skrivelse till regeringen.

– Många bygdegårdar har sin höjdpunkt under våren, med egna arrangemang, säger Per Lodenius, riksdagsman (C) och ordförande i riksförbundet.

Avbokningarna skapar stora ekonomiska problem.

– Det är intäkterna som håller verksamheten igång, allt arbete sker ideellt. Bygdegårdarna har fortfarande kvar utgifter för el och annat, säger Per Lodenius.

I Hälsingland är närmare 50 bygdegårdar anslutna till riksförbundet. En av dem är Sågtäktens bygdegård i Nordanstig.

– Vi har lagt ner all vår verksamhet i vår. Vi brukar ha både musikunderhållning och föredrag här, och föreningar och grupper bokar gården, berättar Håkan Rudh, kassör i bygdegårdsföreningen.

– Det första som avbokades var vår påskmarknad, som brukar vara ett evenemang vi tjänar mycket pengar på, säger han.

Det kan handla om cirka 10 000 kronor som föreningen nu går miste om under påsken, samtidigt som fasta kostnader i form av el och vatten med mera måste betalas. Föreningen har inte heller några bidrag från Nordanstigs kommun.

– Det är besvärligt, men vi hoppas vi kan komma igen i höst då vi har en höstmarknad inplanerad i september-oktober.

Galvens bygdegårdsförening i Ovanåkers kommun är i en liknande situation. Sommarens stora bokning är Engmans kapell den 31 juli.

– Vi vet ju ingenting om hur det blir. Vi har också flera bröllop inbokade här nu från pingst och framåt, berättar Ulf Olsson i Galvens bygdegårdsförening.

Bygdegårdarnas riksförbund har frågat föreningar runt om i landet hur coronakrisen påverkar dem och hur stora ekonomiska tapp de räknar med, om läget fortsätter under sommaren och hösten.

– Nationellt varierar det, med allt från 1 200 kronor till över 250 000 kronor, säger Per Lodenius.

Regeringen har beslutat att avsätta 500 miljoner i akut stöd till kulturlivet med anledning av coronakrisen. Pengar som ska gå till kulturskapare och föreningar som drabbats av uteblivna intäkter.

I en skrivelse till kulturdepartementet lyfter Bygdegårdarnas riksförbund fram bygdegårdarnas betydelse och begär att en del av pengarna riktas till samlingslokaler.

– Till bygdegårdarna kommer Riksteaterns turnéer, mindre teatersällskap, artister och mindre dansband. De är otroligt viktiga för frilansande musiker, säger Per Lodenius.

– Det är bygdegårdarna som är scenerna ute i landet. Det är där du får tillgång till kultur, fortsätter han.

Per Lodenius befarar att en del bygdegårdar kan tvingas lägga ner.

– O ja, det är de signaler jag får utifrån hela landet. Man kämpar på, men när man inte kan betala elen, vad gör man då? Man har inte kassor på det sättet.

Riksförbundet hoppas också att kommunerna kan ge ökat stöd till bygdegårdarna.

– Vi ger ett underlag till distrikten, som får arbeta med det.