Bussförare oroade för smittorisk – vill att X-trafik stoppar påstigning fram: "En närkontakt som inte känns bra"

Från torsdagen kan man inte betala med kontanter ombord på X-trafiks bussar och tåg.

Skälet till förändringen är att minska bussförarnas sociala kontakter så här i corona-tider.

På andra håll i Sverige, bland annat i Stockholm, har dock bussbolagen gått ett snäpp längre och släpper inte längre in passagerare genom framdörrarna.

Flera busschaufförer som tidningen pratat med tycker att insläpp genom framdörren borde stoppas även här.

– Det är bra att X-trafik slopar kontanterna men eftersom passagerarna ändå ska gå på och blippa sina kort framme hos oss så blir det fortfarande en närkontakt som inte känns bra i dessa tider. Det finns ju en fara att den som är sjuk hinner hosta, säger en förare.

– I det här läget tycker jag att X-trafik skulle göra som nästan alla andra bussbolag och ha både in- och utgång bak i bussen. Passagerarna skulle kunna köpa biljett i appen och det får vara upp till var och en att ha ett giltigt färdbevis, säger en annan.

Magnus Nordenwall som är ombudsman på Kommunal Mitt har förståelse för busschaufförernas oro.

– Nu har våra diskussioner just i Gävleborg varit lite speciella eftersom man haft kvar kontantbetalningen på bussarna som man jobbat bort på flera andra håll. Därför har vi från facket här först och främst fått koncentrera oss på att få bort kontanterna för att skydda förarna från lång exponering av passagerare.

– Efter att vi pressat på och bland annat lagt skyddsombudsstopp gick X-trafik till slut med på det.

Men Kommunal skulle gärna se att X-trafik för att ytterligare säkra miljön för förarna också tog steget att stoppa insläppet resenärer genom framdörren.

– Beskedet vi får är att man inte har tekniken för att släppa in folk bak, man har bara kortläsare fram och om passagerarna ändå måste gå fram för att betala spelar det mindre roll var i bussen de kliver på. Alternativen då är att antingen lita på att folk betalat via appen eller ha fria resor under den här perioden, vilket i sådana fall är ett politiskt beslut, säger Magnus Nordenwall.

– Jag kan bara konstatera att vi inte riktigt pratar samma språk som arbetsgivaren. Arbetsmiljöarbete handlar om att ligga steget före och jobba bort risken. Jag har pratat med ett antal förare som uttrycker oro och de känner inte att X-trafik lyssnar på dem.

Från X-trafiks sida bedömer man dock att det i det här skedet är en tillräckligt skyddsåtgärd att slopa kontanterna.

– Vi har ju en helt annan situation hos oss jämfört med i Stockholm som inte har någon ombordförsäljning alls. Där köper resenärerna sina biljetter innan de kliver på och så har man maskinella sätt att validera biljetterna på, säger Marie Nordmark som är avdelningschef på X-trafik.

– Hos oss sker ju mycket försäljning fram och så länge det inte är helt fri åkning på bussarna så behöver vi fortsätta att släppa på framtill.

Hon menar att det vore alltför drastiskt att bara från en dag till en annan hänvisa alla resenärer till appen i mobiltelefonen.

– Det skulle vi i sådana fall vilja göra mer stegvis så att vi hann vara ute och undervisa hos till exempel pensionärsföreningarna.

Marie Nordmark konstaterar att föraren och resenärerna inte längre behöver ha någon fysisk kontakt nu i och med man tar bort möjligheten att betala med kontanter. Den som kliver på lägger själv sitt kort på kortläsaren och går sedan bak i bussen.

För att öka avståndet mellan föraren och resenärerna kommer även några sittplatser närmast föraren att stängas av så att de inte används.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och det finns inga restriktioner när det gäller att köpa och sälja de här tjänsterna. Vi är måna om våra förare och just nu gör deras kanonjobb att vi kan ha all vår trafik igång och det har faktiskt varken SJ, TiB eller UL, säger Marie Nordmark.