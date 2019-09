Buskörning utanför ridhuset vid Nytorp – häst allvarligt skadad: "Börjar bli matt"

Stall Zandra Vidén i Arbrå, som hyr in sig i Nytorps hästgymnasiums gamla lokaler, har under de senaste tio dagarna utsatts flera gånger för buskörning inne på anläggningen. Bilar har kört in på området och lämnat djupa spår i gruset utanför ridhuset.

– Man börjar bli bra matt, säger Linnea Lahenkorva som hoppar in och jobbar extra hos Zandra Vidén.

Framför allt har det varit under kvällarna och nätterna, men också dagtid när de som jobbar i stallet är ute och kör med hästarna eller är på lunch.

– Det känns som att de som gör det här har lite koll. Men samtidigt vill man inte bli hur paranoid som helst.

I torsdags skadade en fyraårig travhäst sig i hagen och fick en hovbensfraktur. Skadan måste få tid att läka, uppemot ett år, och det är osäkert om hästen kommer kunna tävla igen.

– Han har sprungit tre lopp och vi har fått höra det skulle kunna bli en fin häst. Men hur det blir nu vet vi inte, säger Zandra Vidén.

Zandra Vidén och Linnea Lahenkorva säger att skadan uppkom för att hästen skrämdes av buskörningen. Även en anställd har skadats lindrigt och blivit sparkad i ryggen av en annan skrämd häst och är nu hemma från jobbet.

Under förra veckan pratade de med två personer som varit inne på anläggningen och kört, men sedan dess har det ändå fortsatt.

– Det är ett störande moment. Att man ska behöva jaga folk som inte ska vara här, säger Zandra Vidén.

– Inte skulle vi åka hem till folk och göra så här.

Öyvind Waglind, lärling i stallet, är upprörd över det som hänt.

– Varför får vi inte vara ifred?

Stallet har varit i kontakt med polisen, men inte gjort någon polisanmälan.

– Men det kommer det bli, det måste vi göra. Det finns ingen annan utväg, säger Zandra Vidén.