Utländsk stöldliga berättar om brotten mot åldringar i Sverige: "Vi hade inga pengar kvar"

Med en flaska i sin hand knackade den ena kvinnan på hos äldre personer och frågade efter vatten. Men när hon lurat sig in i bostaden smög även en annan kvinna in och stal pengar och guldföremål.

Under onsdagen avslutades rättegången mot den utländska stöldliga som åtalats för grova brott över hela landet. Åklagare Christer Sammens vill att de misstänkta, två rumänska par i 30-årsåldern, döms till ett långt fängelsestraff.

– De har åkt till Sverige, och turnerar sedan runt och stjäl från äldre människor. Det visar på planering och att det skett systematiskt. De ska dömas till ett längre fängelsestraff på omkring tre till fyra år, sade Christer Sammens under den fjärde och sista rättegångsdagen.

Stöldligan ska ha rest in och ut ur Sverige vid tre tillfällen under en femveckorsperiod i slutet av 2017. Under samma tidsperiod anmäldes ett flertal stölder och stöldförsök runt om i landet. Gemensamt för alla anmälningar var att brotten riktades mot äldre personer och att tillvägagångssätten liknade varandra.

I Hälsingland drabbades äldre i Hudiksvalls, Söderhamns och Ovanåkers kommuner. I det senare fallet vittnade en kvinna om hur hon blev av med dyrbara smycken.

– Ligan har kommit över betydande värden. Rätten har hört en kvinna berätta om hur hon blivit av med värden för 200 000 kronor. Och det tror jag inte är någon överdrift, sade Christer Sammens under sin slutplädering.

Genom en masttömning har polisen lyckats koppla mobiltelefoner tillhörande de fyra misstänkta, två män och två kvinnor, till samma orter som de 34 brott som ingår i åtalet begåtts på, och vid samma tidpunkt.

Men ligan nekar till att ha begått några brott under sin första resa. I stället vittnade de under rättegången att syftet med att besöka Sverige var att turista, söka jobb och tigga pengar. Resorna ska ha utgått från Tyskland där ligan vid tillfället var bosatta.

– Vi kom till Sverige för att titta runt och tigga. Men sen hade vi inga pengar kvar och det fick oss att börja stjäla. Vi gick in hos olika personer och bad om mat och vatten, berättade en av kvinnorna.

Inför rätten berättade de två männen att de i början inte visste om att kvinnorna stal. Männen ska enligt egna uppgifter ha suttit kvar i bilen under tiden kvinnorna gav sig ut för att tigga. Först vid den andra och tredje resan till Sverige ska de ha insett att det handlade om stölder. De stulna smyckena såldes sedan på gatan, enligt de misstänkta.

– Det var smycken, någon kedja och så. Vi åkte till Stockholm och tittade efter välklädda personer som vi frågade om de ville köpa sakerna av oss. Och det gjorde de, vittnade en av männen.

Ligan förekommer inte sedan tidigare i det svenska belastningsregistret. Däremot har de två paren flera domar bakom sig i andra europiska länder, främst för tillgrepps- och förmögenhetsbrott. Kvinnorna har tidigare dömts till fängelsestraff i länder som Spanien, Österrike och Tyskland.

Nu vill åklagare Christer Sammens se att ligan även döms till fängelse i Sverige. Men trots att stöldligan erkänt att de begått brott, är det inte säkert att det är just den brottsligheten som åklagaren pekat ut i åtalet, menade försvaret. De åtalades advokater pekade även på möjligheten till alternativa gärningsmän, då det enligt vittnesmål från polisen befunnit sig flera stöldligor i landet samtidigt.

– Vi vet genom fingeravtryck att de gjort sig skyldiga till viss brottslighet men vi kan inte säga att de har gjort sig skyldig till alla brott. Är det tillräckligt att de åtalade befinner sig i samma stad vid tidpunkten för brotten när det inte finns teknisk bevisning? Det är den ömma punkten som rätten får bedöma, menade advokat Jan Nyman som försvarar en av de åtalade kvinnorna.

Domen meddelas den 6 maj.