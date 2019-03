Så kommer drogerna in i Hälsingland – kopplingar till nätverk söderut: "Många olika vägar"

Tester i avloppsvatten visar att kokainet har blivit vanligare. Men fortfarande är det cannabis och hasch som är huvuddrogerna, en bild som även bekräftas av Rickard Eriksson, gruppchef för hälsingepolisens specialgrupp med fokus på vapen- och narkotikabrott.

– Hasch är absolut det vanligaste och därefter kommer även amfetamin och narkotiska läkemedel, säger han.

Läs mer: Så slår polisens specialgrupp ut knarket i Hälsingland: "Gjort allt för att få nätverket på fall"

I sociala medier har gruppen under hösten och vintern delat med sig av bilder från olika tillslag som gjorts runt om i Hälsingland – allt från små portionsförpackade påsar till beslag på 2,5 kilo hasch.

Drogernas väg in i landskapet sker på flera olika sätt, berättar Rickard Eriksson. När det handlar om narkotikaspridningen i Hälsingland har delar av nätverken som agerar här kopplingar till Stockholm och Uppsala. Men det förekommer också att droger skickas med posten, och i vissa fall upptäcks och stoppas redan i tullen.

– Det kan till exempel röra sig om amfetamin och är ett sätt där stora partier kommer in. Narkotikan tar sig till Hälsingland i olika nivåer och på många olika vägar, säger Rickard Eriksson.

Läs också: Efter knarkrazzian – nu åtalas flera i misstänkt drognätverk: "Personer vi haft koll på länge"

Ett annat vanligt inslag är vad gruppchefen kallar för vardagsmissbrukarna.

– Vi har många i landskapet som jobbpendlar, till exempelvis Stockholm. Och när de är där nere köper de med sig narkotika till sig själva och kompiskretsen innan de återvänder hem över helgen. Det är jättevanligt hos oss, säger Rickard Eriksson.

Under förra året ökade mängden beslagtagen kokain och heroin i Sverige. Antalet beslag av kokain har varit färre medan antalet beslag av heroin varit fler, men den totala mängden i antalet kilo har för båda varit större än vad den var år 2017.

Tullverket förklarar ökningen med att skördarna har varit goda i de delar av världen där det framställs.

Läs också: Efter fler knarkfynd – polisen om narkotikan i Hälsingland: "Det sker mycket mer öppet"

Antalet beslagtagna ecstasypreparat var också större under 2018. Den totala mängden tabletter har nästan tredubblats jämför med året innan. Den vanligast förekommande drogen är dock fortsatt cannabis.

– Narkotikan kommer in via lastbilar, personbilar, posten, flyg, båt, containrar – det kommer in överallt, säger Margareth Nilsson på Tullverkets kommunikationsavdelning.

Tullverkets brottsbekämpande verksamhet är uppdelad i fyra regioner, Malmö, Stockholm, Göteborg och Nord, som består av gränsskydds- och tullkriminalverksamhet som sträcker sig från Haparanda till Ystad.

Malmö kontrollerar i huvudsak trafiken över Öresundsbron.

– Mycket kommer in via Öresundsbron, det är flest tullare där nere. Där kan vi göra stora beslag.

Läs också: Narkotikabrotten ökar i Hälsingland – tre kommuner sticker ut: "Skiljer sig från andra typer av brott"

Tullverket har nyligen begärt 480 miljoner kronor för att kunna rekrytera ytterligare 500 medarbetare och på sikt kunna beslagta mer narkotika, men också exempelvis vapen.

– Vi är inte så många som jobbar operativt vid gränsen. Det är drygt 400 uniformerade totalt. Det är ett jättejobb de gör, säger Margareth Nilsson.

– Vi vill nyanställa för att avlasta polisen, socialtjänsten och sjukvården. Ju mer vi stoppar, desto mindre finns det i landet.