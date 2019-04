Kvinna körde runt i stulen bil och hade stöldgods i hemmet – döms till skyddstillsyn

I början av mars såg en förbipasserande att kvinnan kört fast i Långede, Delsbo, och skulle hjälpa till. Bybon upptäckte då att tändningslåset i bilen var bortbrutet och polisen larmades.

Kvinnan hade lämnat platsen till fots och spårades i djupsnö av polisen till ett skogsparti, där hon greps. Bilen hade stulits i Delsbo en dag tidigare och inuti den låg en dieseltank som försvunnit från en skogsarbetsplats i Järvsö.

Polisen genomförde sedan en husrannsakan i kvinnans bostad och hittade stöldgods från ett inbrott i Järvsö. På brottsplatsen fanns även en papperstuss med blod från kvinnan.

Kvinnan i 25-årsåldern döms nu för olovligt brukande och olovlig körning efter att hon kört den stulna bilen.

Tingsrätten anser att det inte är bevisat att kvinnan bröt sig in i huset eller varit med i planeringen av brottet. Däremot erkände hon att hon burit ut gods i samband med inbrottet. Hon döms därför för medhjälp till grov stöld.

Kvinnan döms även för rattfylleri, narkotikabrott, ringa narkotikabrott samt för häleri, eftersom hon hade tagit emot den stulna dieseltanken.

Brotten motsvarar fängelse i fyra månader, enligt tingsrätten. Kvinnan har dock ett missbruk som hon vill ha behandling för och tingsrätten väljer påföljden skyddstillsyn tillsammans med behandlingsprogrammet "one to one" som riktar sig mot personer med kriminell livsstil. Under vården ska kvinnan lämna prover som visar att hon är drogfri.