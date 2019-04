Här förs åldringsligan in i rätten – bild på stor sedelbunt i bevisningen

Under måndagen inleddes den fem dagar långa rättegången mot de två rumänska par i 30-årsåldern som misstänks ha specialiserat sig på grova åldringsbrott i Sverige. Enligt åtalet, som väckts i Hudiksvalls tingsrätt, ska de två paren ha lurat sig in hos ett 30-tal äldre personer, ofta genom att fråga efter vatten.

I Hälsingland drabbades boende i Edsbyn, Söderhamn och Hudiksvall.

– Det är samma modus och kvinnorna som har agerat. Efter att ha lämnat ifrån sig en flaska har kvinnan följt med in i köket. Under tiden har någon annan smugit in i bostaden och letat igenom byråer, utrymmen och plånböcker, förklarade åklagare Christer Sammens under sin sakframställan.

Samtidigt menar åklagaren att de två männen befunnit sig i en bil i närheten av brottsplatserna. Genom att beslagta och tömma de misstänktas mobiltelefoner har polisen kunnat knyta de åtalade till de platser där 34 brott anmäldes under november och december 2017.

– Min klient erkänner att hon har begått stölder och försökt stjäla i Sverige. Men hon vet inte var eller hur många gånger hon har begått brott och kan därför varken erkänna eller förneka de punkter åklagaren lägger fram, sade advokat K-G Myhrberg som försvarar en av de misstänkta kvinnorna.

En inställning som även den andra kvinnan och hennes försvarsadvokat lutade sig mot. När det gäller männen menar duon att de färdats i samma bil som kvinnorna men att de till en början inte visste om att det skulle begås brott.

– Inledningsvis förnekar min klient delaktighet för de första elva åtalspunkterna. Därefter erkänner han att han accepterat de medåtalade kvinnornas stölder och stöldförsök genom att färdas i samma bil som dem då han haft insikt om att brotten skulle genomföras. Han bestrider däremot att han ska ses som medgärningsman, säger försvarsadvokat Per Wiesel.

Under den första rättegångsdagen lyftes teknisk bevisning i form av hur de åtalades telefoner kopplat upp sig mot olika master. Åklagaren visade även en bild som hittats i en av de misstänktas telefoner och som visar en stor bunt med euro-sedlar.

– Jag vill ge innebörden av att de åtalade åker till Tyskland och växlar in de stulna smyckena mot pengar vilket förklarar de in- och utresor som gjorts till Sverige, menade Christer Sammens inför rätten.

Efter de upprepade stölderna och stöldförsöken har tillvaron rubbats för många av de drabbade åldringarna, berättar Carina Abrahamsson som är målsägandebiträde:

– Många av dem skäms otroligt mycket och har till en början inte velat tala om det för sina anhöriga. Nu efteråt känner de sig rädda över att bo kvar i sina hem och i vissa fall har det varit den utlösande faktorn för att flytta in på äldreboenden, säger hon.