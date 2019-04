Hälsingar drabbade i omfattande åldringshärva – kringresande liga häktad: "Begått brott i hela landet"

Fyra personer, i 30-35-årsåldern, sitter sedan en tid tillbaka häktade i Göteborg misstänkta för att ingå i en liga som inriktat sig på åldringsbrott. Under tre års tid ska ligan ha rest runt i Sverige och begått grova brott mot framförallt äldre personer. Så många som mellan 80 och 90 äldre personer ska ha drabbats.

– Det här rör brottslighet i princip hela landet, från norr till söder, säger kammaråklagare Petter Lundgren.

Tillvägagångssättet har ofta varit liknande i många av de olika fallen. Enligt åklagaren ska ligan, eller delar av den, ha närmat sig sina brottsoffer i deras hem, under promenader eller i butiker.

– I grund och botten handlar det om grova stölder där de genom ficktjuveri eller i bostäder tagit de målsägandes plånböcker. Därefter har de tagit eller försökt ta ut pengar med deras bankomatkort vilket gör att det också handlar om grova bedrägerier. I vissa fall har det handlat om mycket pengar medan det i andra varit mindre summor, säger Petter Lundgren.

Under den landsomfattande brottsturnén ska ligan vid två olika tillfällen under 2016 ha stannat till i Hälsingland. På våren drabbades en person i centrala Söderhamn och under hösten utsattes en äldre dam i Hudiksvall, då hennes plånbok försvann ur handväskan i hemmet.

Med stor hjälp av polisens specialgrupp mot åldringsbrott – Circa (Central Investigation Related to Crime Aliens, reds. anm.) har åklagaren kunnat knyta de misstänkta till brotten, som anmälts från Luleå i norr till Malmö i söder. En av de misstänkta greps i hemlandet Rumänien medan en annan påträffades i Spanien, sedan en europeisk arresteringsorder skickats ut. Bland bevisningen finns bilder från olika övervakningskameror.

– Ofta läggs sådan här typ av brottslighet ner i ett tidigt skede då det är vanligt att det inte finns bevisning som kan leda utredningen vidare. Men alla anmälningar och information finns kvar i databaser och den här gruppen jobbar med att knyta samman sådant och se likheter, säger Petter Lundgren.

Samtidigt som åklagaren leder den omfattande brottsutredningen framåt har han valt att väcka åtal i ett annat mål i Borås tingsrätt, som har koppling till den pågående utredningen. Där är tillvägagångssättet med grova stölder och bedrägerier detsamma liksom tre av de misstänka männen. Dessutom har en av männen åtalas för grovt penningtvättsbrott då han misstänks ha tvättat drygt 265 000 kronor som kommit från brottslig verksamhet.

I det andra aktuella fallet sitter de fyra personerna häktade på sannolika skäl misstänkta för brott. I slutet av förra veckan kompletterade åklagaren den häktningsframställan som skickats till Uddevalla tingsrätt med ytterligare fyra sidor nytillkomna brott.

– Vi har väldigt många brottsmisstankar att reda ut. Men jag jobbar mot att ett åtal ska kunna lämnas in i slutet av den här månaden, säger Petter Lundgren.