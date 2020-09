Brobergs publikdrag – fyller läkaren med bilder på supportrar: "Känner stödet"

Läs mer: Äntligen livebandy – se hälsingelagen göra upp i DM

Det är fortfarande samma riktlinjer för publik på matcher som tidigare under coronapandemin. Och för första gången under säsongen öppnar nu Broberg för att släppa in åskådare till de totalt fyra matcherna som spelas i DM under torsdag och söndag i Söderhamn.

– Det stämmer. Vi valde att avvakta med det fram till DM och det är en hel del som har hört av sig och frågat om varför inte Broberg släpper in publik. Då tog vi det ett till varv och tar nu in 50 personer per match. Det är många som längtar efter att se liveidrott, säger Svenne Olsson.

Men det är fler som kommer att ta plats på läktaren. Detta genom ett annorlunda grepp som prövats på flera andra håll runt om i idrottsvärlden.

Supportrarna stöttar klubben genom att betala 75 kronor i entré för att få en bild på sig själva placerad på läktaren. En hel långsida i Helsingehus arena är nu fylld med fotografier tillsammans med banderoller och flaggor av olika slag.

Bakom idén står "spelarfruarna" Philippa Wallstedt, Malin Öster, Hanna Melin och Amanda Gunnarsson som också ligger bakom Swish-kampanjen #tillsammansförbroberg och genom detta samlat in över 300 000 kronor till Broberg.

– För det första är det en väldigt rolig grej och ett häftigt tankesätt. Det finns en rejäl drivkraft bland tjejerna, vilket är viktigt för oss för att få ihop helheten. Vi står vid ett vägskäl och är ruskigt beroende av sådana här initiativ samt att våra partners ställer upp, säger Svenne Olsson.

Ger det en mer känsla av en välfylld arena?

– Ja, det tycker jag. Jag tror att spelarna uppskattar att det är mer saker än endast en tom läktare. Och någonstans tror jag nog ändå att man som spelare och förening känner att stödet finns där även om det är en osäker och svår tid för oss allihopa, säger Svenne Olsson.