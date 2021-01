Broberg tog inte chansen – på spökarenan: "Skapade tillräckligt för att vinna"

Ett formstarkt Broberg kom till matchen med bara en förlust på sina åtta senaste matcherna.

Men väl på plats i Motala gick bollen inte Brobergs väg.

Motala ryckte till sig en 3–1-ledning tidigt i andra halvlek.

– I första får vi rannsaka oss själva. Vi var inte riktigt redo, slarvade en del och fick jaga. Men det landar trots allt till ändå i små marginaler, säger tränaren Dennis Wasberg.

Broberg ryckte dock upp sig och i den 58:e minuten in i halvleken var det kvitterat.

En stund senare dök jättechansen upp när Jonas Nygren blev helt ensam med målvakten Jussi Aaltonen.

– Vadim (Arkhipkin) vred ur och satte den tillbaka på mig som gjorde att jag gick ett bra läge. Sen hade jag lite missflyt och bollen tog lite grand på benskyddet och gick utanför, säger Jonas Nygren.

I anfallet efter gjorde Motala 4–3. Historien upprepade sig nästan vid 5–3. Då friställde Jonas Nygren först Jaakko Hyvönen som inte fick hål på Aaltonen.

– Det är synd att vi inte fick in bollen. Det är sådana lägen som vi måste sätta dit för att vinna en sådan här match. Sedan gjorde vi inte vår bästa insats för säsongen.

Broberg hade också två ramträffar efter paus, Jonas Engström och Erik Jonsson i stolpen.

– Vi fick en olycklig start på matchen med en del utvisningar och kom in lite fel i det. Sen tycker jag vi växte in i det mer och mer. Det är tråkiga mål vi släppte in. Vi kan också spela lite enklare och rakare för att inte tappa så mycket folk. Motala är duktiga på att ställa om, säger Jonas Nygren.

Hemmalagets två avslutande mål kom också just på det sättet.

2–3, 1–2, 6–7.

Det var Brobergs facit på "spökarenan" K Bygg Arena senaste tre åren inför dagens match. Nu förlängdes den dystra sviten efter en ny förlust – i en match som var viktig i i kampen om en topp sex-placering.

– Jag vet inte. De är bra på sin hemmaplan. Det är inget snack om den saken. Det var bra förutsättningar i dag också och det är inget att skylla på.

Är det något speciellt som gör att ni har svårt borta mot Motala?

– Nej, det tycker jag inte. Det är inget sådant. Jag har även varit med och vunnit här tidigare, säger Jonas Nygren.

På onsdag väntar en ny match på bortaplan för Broberg mot Vetlanda.

Läs mer: Tuffa schemat – ska spela sju matcher på 16 dagar

MATCHFAKTA

Elitserien

Motala–Broberg 6–3 (2–1)

Målen: 1–0 (35, hörna) Albin Rohlén (Viktor Spångberg), 2–0 (40) Jonas Enander (Viktor Spångberg), 2–1 (45+1, hörna) Martin Söderberg (Fritiof Hagberg), 3–1 (49) Aleksi Seppänen (Viktor Spångberg), 3–2 (50) Martin Söderberg (Adam Wijk), 3–3 (58) Jaakko Hyvönen, 4–3 (69) Fredrik Lönn (Anders Persson), 5–3 (86) Jonas Enander (Anders Persson), 6–3 (90) Jonas Enander (Jussi Aaltonen).

Hörnor: 8–9 (6–3).

Utvisningar, IFKM: 3x10. BIF: 2x10.

Domare: Anders Berg.

Publik: 0.