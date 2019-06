Nya ägare till hus i Bergvik – 1 250 000 kronor blev priset

445 åskådare på Solrosen och en matchbild som Bollnäs ägde helt - med ett oavgjort resultat. Det förra stadsderbyt mellan Rengsjö och Bollnäs bjöd upp verkligen upp till dans, där vi fick se heta dueller mellan backar och forwards, men framförallt ungt och gammalt.

Vi har också fått uppleva ett annat hälsingederby mellan Söderhamn-Iggesund i den andra trean, som de facto var betydligt jämnare, och som även det slutade oavgjort (2-2).

En bit in i säsongen är lördagens kokande derby mellan Bollnäs och Rengsjö extra speciellt. Matchen är väldigt viktig för båda lagen som ligger på samma poäng, och kan rycka mot toppen av tabellen vid en seger.

Här nedan listar Sporten de potentiellt hetaste och viktigaste duellerna som lär utspela sig på och bredvid planen.

KOMPISFAJTEN

Visst, det här är ett kommunderby, där de flesta känner varandra och där flera har spelat i båda föreningarna. Därför är kanske inte en kompisduell något speciellt kan tänkas. Tänk om - Rengsjös Emil Wiklund och Bollnäs Hannes Enander gick båda på fotbollsgymnasiet i Gävle och tillhörde Gefle IF under ett par säsonger, utan att ta klivet upp till A-laget. Innan de flyttade ner dit spelade de dessutom tillsammans i Rengsjö under flera säsonger. Senaste mötet lagen emellan var det dessutom Wiklund som såg till att RSK fick med sig en poäng efter sitt nickmål. Får båda spela är det en duell att hålla koll på.

DET UNGA VS DET GAMLA

Bollnäs 19-årige virtuos Mohamed Aldahan har färgat årets serie med eftertryck och gjort sex mål. Mot Rengsjö senast gjorde han inget mål dock, mycket tack vare RSK:s 41-årige mittbacksgeneral Robert Bronegård. Dessa hade flera heta duster under matchen och "Robban" var kritisk till sin egen insats efteråt. Aldahan berättade dock att han tyckte att Bronegård är Hälsinglands bästa mittback. Vad man än tycker om det så symboliserar dessa spelare dessutom varandras lag utmärkt med Bollnäs unga bygge mot Rengsjös äldre garde.

"Putte" VS "Mini"

Magnus "Mini" Jonsson mot Peter "Putte" Svensk. Två lokala profiler och meriterade tränare. Båda har en lång tid inom hälsingefotbollen och Svensk är något av en ikon i RSK. Matchen är också intressant om man tänker på de olika narrativen lagen gick in i säsongen med. I nutid är Bollnäs föreningen som misslyckats med att etablera sig högre upp, och Rengsjö ett lag med vind i seglen, tillbaka där de hör hemma. Rengsjös snittålder är dock betydligt högre och sist blev det tydligt när det blev tufft mot Bollnäs offensivt passningsorienterade fotboll. Har Peter Svensk hittat något motmedel nu?