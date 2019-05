Nya ägare till fastigheten på postadress Gropabo 148 i Voxnabruk

Under tisdagen bjöd kommunen in Söderhamnsborna till samrådsmöte angående detaljplanerna kring bygget på Södra Hamngatan. Och redan under presentationen av detaljplanen duggade kritiken tät.

– Jag ifrågasätter om kommunen över huvud taget tittat på bevarandeplanerna, Öster är av ett stort kulturhistoriskt värde, säger Hjördis Östlund, boende i Söderhamn.