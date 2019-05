Ny ägare till tomt i Enånger – priset: 100 000 kronor

I brevet från Hälsingerådet, Hälsinglands kommuner i samverkan, beskrev politikerna en stor oro för polisens bemanning ställt i relation till de långa avstånden. Politikerna ansåg att den låga bemanningen ledde till "oacceptabelt långa framkörningstider, upp till tio mil, vid larm".

Polisen svarar nu via områdeschefen för Gävleborg, Per Ågren, på uppdrag av regionpolischefen Carin Götblad. Enligt Per Ågren försöker myndigheten styra kommande rekryteringar av ingripandepoliser till Hälsingland. Behovet finns även i Gästrikland, så det kan dock bli svårt att avsätta alla nyrekryteringar till Hälsingland, står det i svaret.

"Vi har dock starka förhoppningar om att vi i relativ närtid dels får fler polisaspiranter till länet och dels får fler poliser, så kallade återvändare", skriver Per Ågren i svaret till Hälsingerådet och syftar på en förhoppning om att poliser som tidigare har slutat kan välja att återvända.

Polisen i Gävleborg för även diskussioner med andra områden inom region Mitt om att placera fler nyutbildade poliser i länet.

"Vi har starka förhoppningar om att polisen genom de tillskott av pengar som kommer till polisen på nationell nivå också ska fördelas till polisen Gävleborg. Detta tillskott kommer skapa större möjligheter vad gäller rekrytering av nya poliser till all verksamhet inom polisområde Gävleborg", skriver Per Ågren vidare i brevet.

Svaret avslutas med en förklaring om att polisen måste göra "väldigt tydliga prioriteringar" inom verksamheten framöver.