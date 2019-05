Mark i Bollnäs kommun ärvs av nya ägaren

Drygt tio minuter tog det innan Bollnäs gjorde första målet borta mot Avesta. Därefter fortsatte målen att trilla in och innan den första halvleken var slut ledde laget med 4–0.

– Det var en bra match av oss. Det var väl ett ställningskrig i ungefär tio minuter, men sen får vi in ett mål. Efter det rullar det på och matchen var väl avgjord ganska snabbt där i första halvlek, säger Hannes Enander.

Två mål till blev det för Bollnäs i den andra halvleken – båda två av Mohammed Aldahan som totalt gjorde tre mål i matchen.

– Vi försökte väl spela av matchen och inte gå fram och blotta oss, men vi får ju in två mål till på kontringar. Vi spelade bra fotboll i dag. Det var två touch hela tiden, bollen gick och de hängde inte riktigt med. Det var väl det som var skillnaden, sen blev de lite griniga när vi gjorde några snabba där i första, säger Hannes Enander.

LÄS MER: Kluvna känslor efter kryss i ojämnt derby mellan Bollnäs och Rengsjö

Vad säger du om ditt mål?

– Det var fint faktiskt, helt klart. Hamode (Hussein) gick i djupled bakom en mittback och klackade in bollen till mig. Jag kastade mig och lyckades få in den, men jag såg inte när den gick in.

Bollnäs har nu spelat fyra matcher med ett facit på två segrar, en oavgjord match och en förlust.

– I den senaste matchen mot Säter gjorde vi en ganska dålig första halvlek, men i andra gör vi det riktigt bra. Sen i den här matchen gör vi också det riktigt bra. Det har varit lite upp och ner, men nu känns det som att vi är på gång, säger Hannes Enander.

MATCHFAKTA – FOTBOLL

Division 3 Södra Norrland

Avesta–Bollnäs 0–6 (0–4)

Mål: 0–1 (11) Hamode Hussein, 0–2 (28) Hannes Enander, 0–3 (39) William Pärlenskog, 0–4 (42) Mohammed Aldahan, 0–5 (78) Mohammed Aldahan, 0–6 (89) Mohammed Aldahan.

Domare: Johan Bentzer.