Huset på Näsbyn 325 i Delsbo sålt för andra gången på kort tid

2005 drogs Rock the Mountain igång av Mats Eriksson. Tre år senare kom Andreas Baglien in som medarrangör. Det rullade sedan på i tre upplagor fram till 2010 då festivalen lades vilande – fram tills nu.

– Organisationen fanns väl inte riktigt under det sista året. Man har väl pratat om att plocka upp det lite smått varje år, fast det har aldrig blivit av. Men i år känns det helt rätt att köra när det blir så mycket återförenade band och att vi hittade bra välgörenhet att skänka pengarna till, Andreas Baglien.

På helgens spelschema står en rad Söderhamnsbaserade band – från både förr och nu. Artisterna spelar gratis och alla intäkter går till Kvinnojouren Stöttan och sommarkollot i Kyrkbyn.

Arrangören Andreas Baglien utlovar nostalgi.

– Det lär bli många anekdoter, både framför, på och bakom scenen kan jag tänka mig. Det blir nog många som var ute i rockscenen på 00-talet som kommer, säger han.

En av Söderhamns rockprofiler från tiden det begav sig är Linus Karlsson, som under helgen finns med i inte mindre än fyra band: Radio Nord, Suburban Cowboys, Shitload of Lolas samt Ace. I tre av akterna återfinns han bakom trummorna. Men på lördagskvällen kommer det att ånga 00-tal när Shitload of Lolas äntrar scenen. Där är han bandets frontman och sångare och det är kanske den grupp han förknippas allra mest med. På lördag kväll återuppstår bandet – som splittrades 2008.

– Vi gjorde en spelning på Holmfest förra året, det var väl den riktiga återuppståndelsen. Det var otroligt kul och jag tror vi fick lite smak på det igen, säger den 37-årige tvåbarnspappan, som har bandets tatuering förevigat på sin hals.

Men även om viljan har kommit tillbaka så är det inte helt lätt att hålla ihop gruppen i dag.

– Bandet är dessvärre lite utspritt, det är två i Stockholm, en i Gävle och så är vi två här hemma. Vi har faktiskt inte hunnit repa en enda gång. Men det går nog bra om vi träffas en gång innan. Man går och lyssnar på låtarna hemma nu, berättar han.

Ingen nervositet?

– Nej, man har rutin på det. Det går bra.

När man är med i fyra olika band, är det ingen risk att man blandar ihop låtar?

– Nej, det är inte det. Alla band är såpass olika så. Ace och "Shitload" är enklast, för där har vi skrivit allt material själva. Radio Nord har jag spelat minst med, men jag lyssnar in mig på dem också nu.

Du är trummis i grunden, men är det inte roligare att vara sångare och få fronta bandet på scenen?

– Visst är det roligt, då kommer jag ut till min rätt scenmässigt. Jag har alltid känt mig bekväm på scenen och bjuder alltid på mig själv, säger Linus Karlsson.

Det är första gången på nio år som festivalen hålls. Söderhamn har ett rykte om sig att vara en musikstad. Men att Rock the Mountain varit vilande symboliserar lite grann att det ryktet nuförtiden kanske inte stämmer lika bra, tycker Linus Karlsson.

– Nej, på den tiden (00-talet), då fanns det ett band i varenda hörn. Tonåringar och kids sprang runt med en gitarr på axeln. I dag kan jag inte rabbla upp några band, säger han och fortsätter:

– Det finns ju ingen riktig scen för band längre heller, sedan håller bandkulturen att dö ut generellt. De som växer upp i dag växer ju upp med Idol- och dj-prylen. Allt har blivit så kommersialiserat och det är trist. Vi startade ju faktiskt Shitload of Lolas lite som motvikt för att vi var less på radio, Idol- och dj-prylen. Vi ville göra något som var riktigt hårt och provocerande. Tyvärr var vi nog för odrivna för att nå längre, berättar han med ett skratt.

Förutom banden som Linus Karlsson finns med i blir det ännu mer hemvävt från Söderhamn. Bland andra thrash-metalbandet Divine Sin, Jansson & Nord, Onelegged Onions och Hata som lejon för att nämna några.

– Kul att vi lyckades få ihop så många lokala band som ville köra, säger Andreas Baglien, vars arrangörskollega Mats Eriksson gjorde en rundringning till band som spelade på Rock the Mountain under 2000-talet. Svaret blev överraskande positivt.

– Verkligen, jag menar folk är ju inte tjugo längre. Och med tanke på att många flyttat från stan och har familjer så är det kul att så många vill spela.

De två huvudnumren består av Kill the Kong, med Söderhamnsbördige Erik Lantz i bandet, och 220 volt som Andreas Baglien till vardags turnerar med.

– Ja, när vi ändå kör på nostalgitema så firar ju 220 volt 40 år som band och senast de spelade i Söderhamn var på Strömmingsleken 1985 så då är dags igen. Sedan ville de gärna när det handlade om välgörenhet, säger Andreas Baglien.