Hälsingar avslöjar fulaste prylen i hemmet: "Hur björnklorna kom in i vårt hem är fortfarande en gåta"

Carl-Johan Freerks, konstintendent, Bollnäs konsthall

Fulaste prylen – sparbössan

Fowler Phrenology-huvudet är en sparbössa som jag köpte som ung och tyckte att det var en lustig och märklig pryl. Sedan, efter att ha läst en hel del historia, förstod jag att det är ett ganska hemskt föremål. Phrenology var en pseudovetenskap under sent 1800-tal med socialdarwinistiska idéer, som i sin tur ledde fram till rasbiologi och, till slut, nazismen. Förstod inte alls detta när jag köpte den. Har den kvar för att påminna mig om hur långt människan kan föra en idé trots att den är falsk i grunden. Därför är den ful för mig ...

Prylen närmast hjärtat - figurinen

Ursol - The Chanter är alltså en figurin baserad på en karaktär i Jim Hensons film The Dark Crystal. Jim Henson, skaparen av Kermit i Mupparna med mera, var en viktig inspiratör för mig som barn, när det gällde att jobba med bild och form. Just denna film gjorde nästan ett starkare intryck på mig än andra filmer riktade mot barn under tidigt 80-tal, som Star Wars eller E.T till exempel. Alla varelser och karaktärer i filmen är marionettdockor. Än i dag återkommer jag till filmen och inte minst genom att se på denna vackra figurin.

Jens Hedman, Edsbyn, prylsamlare, tekniknörd och lärare på Celsiusskolan

Fulaste prylen – skåpet Det är ett skåp för förvaring av en LP-spelare och LP-skivor. Den passar inte för fem öre in i huset men jag vill inte ha LP-skivor liggandes överallt. Så den får vara kvar, kanske målar jag den vit och kallar den för en "retro-nordisk" inredningsdetalj, men vi får se. Inköpt blev den som en hel del annat här hemma på second hand. Jag är stor fantast av att handla prylar (shoutout till min mor som förde det vidare till mig) och då jag tycker att det ska både vara ekonomiskt och bra för miljön blir second hand perfekt för mig. Second hand har jag älskat sedan studentåren, då man fick göra det av rent praktiska skäl (på ren svenska betyder det tom plånbok).

Prylen närmast hjärtat - röstassistenten

Det är en Google Home Mini. Jag tyckte en var för lite så jag köpte tre på god inrådan av en god vän. Jag älskar att kunna be den sätta på spellistor, berätta vädret och nyheterna, sätta en timer eller väckarklocka. Som en mer avancerad radio som också är en assistent. Men så är jag tekniknörd och älskar per automatik elektroniska saker. Just nu är min favoritfunktion att be Minin i sovrummet spela lite musik för att sedan be den fortsätta spela upp i köket när jag går upp för att göra frukost. Min dotter har stor behållning av att fråga hur olika djur låter, så det känns som en uppskattad familjepryl.

Åsa Lindestam, Söderhamn, förste vice talman Sveriges riksdag

Fulaste prylen – stolen

Jag ärvt den efter min gammelmoster Thyra och hennes man Albert Forsman. Albert var mycket politiskt intresserad, bland annat var han partiombudsman för SAP, Arbetarpartiet Socialdemokraterna och han var även redaktör för Hälsingekuriren, då kallad Söderhamns Tidning. Stolen är jätteliten, handgjord och håller ibland på att falla isär. Jag vill ändå behålla den för att den fyller en funktion i mitt badrum. Efter att jag duschat smörjer jag in hela kroppen och när jag smörjer mina fötter sitter jag på den – och efter alla år håller den fortfarande! Fast ibland får jag ta en hammare och knacka till de två stora hemsmidda spikarna som håller fast ryggstödet.

Närmast hjärtat – katten

Tillverkare är min pappa Ragnar Lindestam. I sin ungdom fick han möjlighet att gå en kurs i konstsmide. Men tyvärr kunde han inte försörja sig som konstnär utan blev svetsare. Han har gjort massor av konstsmide och trähantverk på sin fritid. Pappa tillverkar bara en sak av varje idé han haft, här finns ingen dussinupplaga.

Genom åren har jag fått några fina saker som han har tillverkat och jag har dem placerade i mitt vardagsrum för att kunna njuta av dem. Jag tror att när man ser vackra saker fattar man bättre beslut än när man sitter i röriga kontorsrum belamrade med papper och datorer.

Andreas Bernmyr, Harmånger, präst i Forsa-Högs församling

Fulaste prylen – björnklorna

Ett par björnklor som man ska använda för att riva bort köttet när man gjort pulled pork. Hur de kom in i vårt hem är fortfarande en gåta. Varför vi har kvar dem är också en gåta. Men de har legat i de flesta kökslådor och flyttats runt otaliga gånger, men aldrig använts till dess ändamål. Klorna är väldigt vassa och alla som hittar dem blir nyfikna. Det som gör mig nyfiken är hur den som kom på dem tänkte? För pulled pork är ju ett kött som nästan faller isär av sig självt efter tillagning. En helt meningslös produkt som på något konstigt sätt hänger kvar i vårt hem.

Prylen närmast hjärtat – bestickkorset

Ett kors där Jesus är gjort av bestick. Vi har många gamla fina skåp och möbler på vår gård. Men de här korset ligger mig varmt om hjärtat. Dels för att jag är troende, men det står för något mer för mig. Det hänger på vår stora glasveranda, där vi brukar sitta och äta på högtider, där vi bjuder på middagar, där vi har haft otaliga fester och där våra gäster på vårt B&B intar sin frukost. Ett rum för gemenskap och delaktighet. Att bryta brödet och dricka vinet mitt i livet. Även om korset är en hemsk symbol för döden så symboliserar det också liv för mig. Sen att jag fick det i en gåva av en vän symboliserar också att vi måste se varandra, tänka på varandra och ge av oss själva.

Cia Olsson, Hudiksvall, skådespelare och auktionist

Fulaste prylen - vasen

Gräslig men ändå fin. Den här vasen har jag fått efter min mormor. Som liten, när man sov i bäddsoffan hos mormor och morfar i Hassela, låg jag om mornarna och tittade på vasen där den stod på central plats i bokhyllan och fantiserade om all rikedom den borde föra med sig – för guldet måste ju vara äkta! Mormor hade fått vasen i present av Fru Skoglund, en dam med stor smak och högt skratt. Min mormor tyckte om prydnadssaker, bakade drömmar och doftade fantastiskt. Själv har jag inte vasen framme, någonstans, den passar liksom inte in, någonstans. Med jämna mellanrum öppnar jag skåpet i salen och ser något rosa och gyllene blänka till, varpå det hisnar till i kroppen av viss förskräckelse och kärlek och jag tänker: "Någon gång blir den säkert modern igen, och då k.a.n.s.k.e jag sätter in vasen i bokhyllan." Men att göra mig av med den, kommer aldrig att ske!

Prylen närmast hjärtat – trymån

Favoritprylen har alltid gått under namnet "trymån", som den här sortens möbel kallas. Den har stått sina generationer hemma i Petters och den flyttade in i mitt hjärta tidigt. Som ung och osmidig kan det faktiskt hända att jag uttryckte orden - När ni dör kan jag väl få den här? Joråsåatte ... Livet har liksom fortsatt och boenden har passerat, och när jag flyttade hem från Stockholm och sen köpte Fagerviksgård så fanns det möjlighet att samla ihop mitt delvis utspridda liv. Och där på toppen av hjälpsamheten kom mina föräldrar med "trymån" och den liksom bara smälte in i hallen i mitt hus. Som om den längtat lika mycket som jag. Dessutom så blir man mycket smalare i "trymån" än i provhytternas speglar. Märkligt, men sant! Men det bästa är ändå att jag fick ta över "trymån" med föräldrarnas liv i behåll.

Nils Arvidsson, snowboardproffs, Järvsö

Fulaste prylen – masken

Jag har turen att få resa väldigt mycket inom mitt yrke, som också är min hobby – snowboard. Sedan en tid tillbaka har jag börjat samla på mig souvenirer från resorna för att ha något extra att påminna mig om från den tiden.

Den fulaste prylen jag har hemma är just en sån souvenir, inhandlad under en resa till Japan. Efter en lång natt i Tokyo åkte jag direkt till flygplatsen för att hinna med mitt tidiga flyg och insåg även att jag inte köpt någon souvenir. Så den här prydnaden/masken fann jag, trött och berusad, och den tar platsen som fulaste prylen i hemmet!

Prylen närmast hjärtat – tidningen

Prylen närmast hjärtat var svårare. Jag har ett litet kort på min familj som jag haft så länge jag kan minnas, men kortet i sig betyder inte så mycket.

Då väljer jag nog den här Onboard-tidningen, där jag hade min första omslagsbild i en riktig snowboardtidning. Jag älskar bilden i sig som en vän har tagit. Som liten köpte jag just den tidningen och drömde om att en gång få vara med i den.