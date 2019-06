Gård i Tallåsen såld för 3 350 000 kronor

Bollnäs/Ovanåker

Tord Sundberg

I Rengsjö kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Tord Sundberg.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Koppången av P Moraeus.

Officiant var Åsa Tollén.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Bengt Svedlund

I S:t Lars kapell hölls fredag den 31 maj borgerlig begravningsakt för Bengt Svedlund, Vallsta.

Akten inleddes med att officianten Peråke Brynils sade några år.

Därefter spelades Eva Thalin In memoriam av J Leijon på orgel.

Officiant höll ett personligt minnestal och läste dikten Vi gå från livet av Kerstin Hed.

Ann Hagström, till ackompanjemang av Eva Thalin, sjöng Håll mitt hjärta av

B Skifs/P Hallström/L Andersson, och Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill

Jörgen Persson, till ackompanjemang av Eva Thalin, sjöng Gunnar Vägman, av D Andersson/G Johansson

Som avslutning spelade Eva Thalin Nocturne av E Taube.

Thomas Johansson

I S:t Lars kapell hölls onsdag den 29 maj begravningsgudstjänst för Thomas Johansson, Bollnäs.

Som samlingsmusik spelades Time to say goodbye med Dana Dragomir.

Efter att officianten Peråke Brynils sagt några inledande ord, spelades Jag och min far med Magnus Uggla.

Officiant höll ett personligt tal. Därefter spelades I will always love you med Il Dino, Cliff Masterson och Dolly Parton.

Officianten läste en dikt. Därefter spelades Only time med Enya.

Efter avskedet spelades Lay back in the arms of someone med Smokie, och efter några ord från officianten, avslutades akten med att The sound of silence spelades med Disturbed.

Göte Nilsson

I Arbrå kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Göte Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Jag väntar vid min mila av D Andersson.

Solist Dick Persson sjöng Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Officiant var komminister Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Thess. 4:13–14, Luk. 20:38.

Solisten återkom med Gunnar Vägman av D Andersson/G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 304, Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Erik Ärlestedt

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Erik Ärlestedt, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Air av J S Bach.

Solist Dick Persson sjöng Ljuset av W Wieh/B Afzelius.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Solisten återkom med Den jag kunde va av M Wiehe.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i hemmet.

Tord Andersson

I Uppståndelsens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tord Andersson, Alfta.

Som inledningsmusik spelade Gunvi Liljeblad Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Björn Wiksten som i griftetalet utgick från orden i Matt. 25:40.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls på Alfta Gästis.

Svea Ström

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Svea Ström.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:2–3, Jes. 41:10.

Gemensamt sjöngs psalmerna 198, 201, och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Amazing grace, trad.

Sven-Erik Nilsson

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven-Erik Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Märta Mittjas

I Missionskyrkan, Edsbyn, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Märta Mittjas, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Margareta Uhras Jesus all min glädje bliver av J S Bach.

Solist Jennie Eriksson sjöng Tänk att få vakna av C Stevens/I Hörnberg och Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var pastor Gunnar Rabenius som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Till en ängel av S Aldén.

Gemensamt sjöngs psalmerna Den blomstertid nu kommer, Jag ska gå genom tysta skyar, En vänlig grönskas rika dräkt och I denna ljuva sommartid.

Som avslutning spelade musikern Tröstevisa av B Andersson.

Inge Englund

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inge Englund, Kilafors.

Som inledningsmusik spelade Franz Bernet Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Ann-Sofie Stark sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord och sjöng begravningsbönen.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Dagen är nära av G F Händel.

Minnesstund hölls i Bollegården.

Hudiksvall

Gösta Flank

I Ilsbo kyrka hölls fredag den 31 maj begravningsgudstjänst för Gösta Flank.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Tröstevisa av B Andersson.

Solist Torbjörn Sjöström sjöng Helgdagskväll i timmerkojan av D Andersson/S Scholander till eget gitarrackompanjemang, samt ackompanjemang på dragspel av Åke Svalfors.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från orden i 2 Korinthierbrevet 1:3–4

Solist Nathalie Larsson sjöng När ljusen tändas därhemma av N Hellström/J Lyons/SC Hart till kantorns pianoackompanjemang.

Under avskedet spelade kantorn stilla orgelmusik.

Solist Torbjörn Sjöström sjöng När solen färgar juninatten av T Styffe/S-E Magnusson till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutning spelade kantorn Vid Frösö kyrka av W Peterson Berger.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Gunborg Andersson

I Hälsingtuna kyrka hölls fredagen den 31 maj begravningsgudstjänst för Gunborg Andersson.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Lennholm, orgel, och Jonas Eklund, trumpet, Somewhere over the rainbow av H Arlen/Y Harburg.

Officiant var kyrkoherde Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Jeremia 29.

Ida Rissanen, fiol, och Mari Lennholm, piano, spelade Nocturne av E Taube, och som avslutning spelade de Koppången av P Moraeus.

Kurt Olsson

I Mariakapellet, Forsa, hölls fredag den 31 maj begravningsgudstjänst för Kurt Olsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Sonja Kroon Björgyll Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Eivor Lindström

I Sångartemplet på Köpmanberget hölls fredag den 31 maj begravningsgudstjänst för Eivor Lindström.

Som inledningsmusik spelade officianten Martin Krantz, gitarr, tillsammans med Ida Rissanen, fiol, Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant höll ett minnestal, varefter han och Ida Rissanen sjöng och spelade Blott en dag av L Sandell.

Efter avskedet framförde de ytterligare två sånger, Så skimrande var aldrig havet av E Taube och Gabriellas sång av P Bäckman/S Andersson

Minnesstund hölls på Parkhyddan.

Ljusdal/Järvsö/Kårböle/Los

Hans Forslund

I S:t Olofs kapell, Ljusdal, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Hans Forslund, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 88 år.

Som inledningsmusik spelade Nicola Guercini Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Mikael Olofsson sjöng Tears in heaven av E Clapton.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Fil. 3:20–21.

Solisten återkom med My way av J Revaux/C Francois/G Thibaut.

Gemensamt sjöngs psalmerna 210, 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Niclas Eriksson

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Niclas Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Anders Eriksson och Maria Sellberg You raise me up av R Lövland/B Graham.

Maria Sellberg sjöng I den stora sorgens famn av K och T Gärdestad till ackompanjemang av Mikael Andersson Sellberg.

Officiant var Eva-Lotta Berg som i griftetalet utgick från orden i Lukas 20:38.

Solisten återkom med Kärleksvisan av S Dawn Finer/P Hallström.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 769.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i S:t Persgården.

Mimmi Lindgren

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Mimmi Lindgren.

Som inledningsmusik spelade Märta Ideström Danell Förklädd Gud av L E Larsson.

Solist Sara af Klintberg sjöng Sakta vi gå genom stan av Fred E Ahlert/B Wolgers.

Officiant var Eva-Lotta Berg som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Solisten återkom med Ovan regnbågen av E Setterström och Koppången av P Moraeus/P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 512 och 199.

Minnesstund hölls på Järvsöbaden.

Karin Ignatia Wallin

I S:t Görans kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Ignatia Wallin, Färila, som avlidit i en ålder av 96 år.

Som inledningsmusik spelade Mona Kihlström Air av J S Bach.

Solist Lillemor Gustavsson sjöng O mamma av P Bäckman.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Joh. 10:27–28 och Albin Röjds Gammal fäbodpsalm.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs Gammal fäbodpsalm av A Röjd, och psalm 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Minnesstund hölls i hemmet.